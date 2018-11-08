أمر بالقبض على مدير شركة الرازي وضامنه

أمرت محكمة جنايات جرائم الفساد ومخالفات المال العام بالقبض على مدير شركة الرازي وضامنه في القضية التي يواجه اتهام مدير هيئة مياه الخرطوم الأسبق وشركة الرازي بمخالفة قانون
الشراء والتعاقد وخيانة الأمانة ومخالفة قانون المواصفات والمقاييس باستيراد “2400” ألف طن، من مادة بولي المونيوم كلوريد، تستخدم لتنقية مياه الشرب اتضحت بأنها غير مطابقة للمواصفات والمقاييس.
وأمر قاضي المحكمة مولانا فهمي عبد الله بحسب صحيفة الأخبار بالقبض على المتهم وضامنه لتكرر غياب المتهم الجلسة دون إبداء أسباب، بعد أن أفاد محامي المتهم الدكتور عادل عبد الغني للمحكمة بأن موكله اختلط عليه الأمر في توقيت انطلاق الجلسة.
وكانت السلطات الأمنية قد أطلقت سراح مدير شركة الرازي الموقوف على ذمة قضايا تتعلق بالفساد. وكانت محكمة جرائم الفساد في وقت سابق تلقت إفادة من جهاز الأمن والمخابرات الوطني أن المتهم لا زال موجوداً بطرفهم ولديه إجراءات لم تكتمل بعد، وخاطبت المحكمة شركة الرازي لانتداب مفوض يمثل الشركة التي يواجه مديرها الاتهام بعد أن أكد جهاز الأمن والمخابرات الوطني عبر إفادة مكتوبة ومختومة سلمت من إدارة الجهاز لضامنه بأن المتهم الثاني مدير شركة الرازي الخاصة موقفاً على ذمة قضايا فساد. وكان قاضي المحكمة في وقت سابق قد أصدر أمراً بالقبض على المتهم الثاني لتغيُبه عن الجلسات إلا أن ضامنه ذكر للمحكمة بأن المتهم معتقل من قبل الجهاز.
الخرطوم (كوش نيوز)