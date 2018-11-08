مكتب رئيس مجلس الوزراء يوضح ما أورده (باج نيوز) والموقع يكشف تفاصيل جديدة

قال مكتب رئيس الوزراء القومي، إن ما أورده موقع (باج نيوز) عن “رفض باخرة تفريغ كامل حمولتها من الجازولين لعدم سداد قيمة الشحنة كاملة”، مغلوط.
وذكر المكتب في بيان معمم له مساء اليوم، إن الصور الحية نقلت سير تفريغ الحمولة من الناقلة “والتي بلغت لحظة الزيارة ١٦ ألف طن من جملة ٤٣ ألف طن” سيستمر تفريغها لحوالي ٢٧ساعة.
وتأسف مكتب رئيس مجلس الوزراء، “أن يأتي الخبر دون أن يتسم بأي قدر من المهنية ودون مراسل معلوم ضمن الحضور” على حد وصفه.
يشير الموقع إلى أن مراسله في مدينة بورتسودان كان متواجداً لحظة زيارة رئيس الوزراء والوفد المرافق له للميناء.
وزار رئيس مجلس الوزراء القومي معتز موسى برفقة عدد من المسؤولين اليوم (الخميس)، ميناء الخير لمشتقات البترول، وتحدث موسى حول الأمر داخل الميناء وأمام ناقلة النفط التي فرغت جزء من حمولتها، في الساعة الرابعة عصراً، وأمام بعض المسؤولين في الميناء حيث دار نقاش حول عدم تفريغ الناقلة لكل حمولتها لعدم سداد القيمة كاملة، وكان حديثه في الهواء الطلق وليس داخل المكاتب المغلقة.
وقال بيان رئيس مجلس الوزراء إنه لحظة زيارة معتز موسى وصل تفريغ الحمولة إلى ١٦ ألف طن من جملة ٤٣ ألف، وهو حديث صحيح، إلا أن المسؤولين أبلغوا رئيس مجلس الوزراء أن الباخرة ستتوقف عن التفريغ حينما تصل إلى 26 ألف طن.
ورصد مراسل “باج نيوز”، طلب معتز موسى إجراء اتصال بمسؤولة – يتحفظ الموقع عن ذكر اسمها – لتوضح بعض الحقائق.
يؤكد الموقع أنه ظل يتحرى الدقة والمصداقية في نقل أخباره، ويرفض أي اتهام يشكك في سعي الموقع الإضرار بالاقتصاد السوداني، بل إنه ظل حريصاَ على نقل الحقائق كما هي والتركيز على نشر المعالجات الاقتصادية التي تسعى إليها الحكومة.
الخرطوم: باج نيوز