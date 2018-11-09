الخارجية السودانية تصدر بيانا بشأن مبادرة العاهل المغربي

أصدرت وزارة الخارجية البيان التالي بشأن مبادرة العاهل المغربي بالدعوة لحوار مباشر مع الجزائر من أجل تجاوز الخلافات الظرفية والموضوعية التي تُعيق العلاقات بين البلدين الشقيقين، فيما يلي تورد “سونا” نص البيان:
تابعت وزارة الخارجية بإهتمام وتقدير مبادرة العاهل المغربي جلالة الملك محمد السادس بالدعوة لحوار مباشر وصريح مع جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية الشقيقة، من أجل تجاوز الخلافات الظرفية و الموضوعية التي تُعيق العلاقات بين البلدين الشقيقين، وإعلان جلالته إنفتاح بلاده على المُقترحات والمبادرات التي تتقدم بها الجزائر بهدف تجاوز الجمود في هذه العلاقات.
وتود وزارة الخارجية إنطلاقاً من علاقات السودان الأخوية المُتميزة مع كلتا الدولتين الشقيقتين، وتثمينها العالى لدورهما الكبير في القضايا العربية والأفريقية، أن تُعبر عن تأييدها ومباركتها لهذه المبادرة ولاجراء حوار بناء بين البلدين الشقيقين لطي صفحة الخلاف والانطلاق في افاق العلاقة المثمرة وكل ما من شأنه أن يُعزز التضامن العربي والتعاون بين الأشقاء ونبذ الفرقة والإختلاف.
سونا