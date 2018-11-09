تمليك الخريجين والشباب وسائل انتاج بمحلية مروى

دشن معتمد مروي الأستاذ فتح الرحمن تامراب مشروع تمليك عربات النقل ثلاثية الدفع ( التكتك) لشرائح أسر الخريجين والشباب المنتجين.ذلك بتنظيم من الجهازالقومي لتشغيل الخريجين بالمحلية بالتعاون مع مصرف المزارع التجاري ممول المشروع .بحضور المدير التنفيذي للمحلية الأستاذ الباقر أحمد علي ولفيف” من القيادات التنفيذية والشعبية.
وأكد المعتمد إهتمام المحلية ورعايتها لمثل هذه المشروعات ممتدحا” جهود جهاز تشغيل الخريجين والشراكة الذكية لمصرف المزارع التجاري في تمليك مشاريع إنتاجية لأسر الخريجين.
من جانبه أوضح مدير مصرف المزارع التجاري فرع مروي الأستاذ أحمد الطيب محمد أن تكلفة تمويل المشروع بلغت أكثر من (4) مليون جنيه.
مؤكدا” إهتمام المصرف بتمويل مشروعات الشباب خدمة” ﻹنسان المحلية.
فيما أوضح مدير الجهاز القومي لتشغيل الخريجين بالمحلية الأستاذ أباذر سر الختم أن الوثبة الثالثة لمشروع توزيع(50) تكتكا” يأتي ضمن إستمرارية الجهاز في معاونة الخريجين وأسرهم لمقابلة إحتياجات المعيشة.
سونا