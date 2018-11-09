زفة تاريخية بشرق النيل حبا للنبي (ص)

تقدم الأمير أحمد سعد عمر وزير مجلس الوزراء ودكتور ناجي محمد علي المنصور معتمد محلية شرق النيل زفة المولد النبوي الشريف بحضور ومشاركة الطرق الصوفية وجميع فعاليات ورموز وشرائح مجتمع شرق النيل السياسية والتنفيذية والرياضية والطلابية والمراة والمنظمات في زفة وصفت بالتاريخية نسبة للحشود الكبيرة والنوعية التي امتلأت بها ساحة مسجد شرق النيل والتي اصطفت وتراصت لتشكل نموذج متفرد يوكد انها محلية التقابة واللوح والدواية ..
خاطب الأمير أحمد سعد الجموع الغفيرة مؤكدا رمزية شرق النيل وريادتها في قيادة وصناعة مجتمع الفضيلة المسترشد بسنة النبي المصطفي صلي الله عليه وسلم مادحا إنسان شرق النيل والطرق الصوفية المنتشرة بالمحلية ودورها قي تحفيظ وتجويد القرآن وعلومه و كاشفا عن سعادته بالوصال المستمر مع اهل القرآن ومحبي رسول الله صلي الله عليه وسلم في شرق النيل ومباركا لهم قيادتهم الجديدة والتي اكرمهم بها الله تعالي واصفا المعتمد د. الناجي بانه مكرمة ومكسب كبير لإنسان شرق النيل وامتداد لسلسلة الصادقين الأوفياء الذين التقى بهم وخبرتهم دروب وسوح العطاء والتجرد ..
دكتور ناجي معتمد المحلية خاطب جموع المحتفلين مشيدا بهذا التوافد المثالي لكيانات شرق النيل والذي يعبر عن توحد في الراي والرؤية الرسالية ويجسد حب رسول الله صلي الله عليه وسلم لدى جميع شرائح مجتمع شرق النيل مبدئيا سعادته بانه بدأ المسير في المحلية بمخاطبة الاحتفال بمولد النبي صلي الله عليه وسلم واثتي علي الأمير أحمد سعد لمشاركته أفراح واحتفالات شرق النيل بالمولد النبوي الشريف وامتدح دور الطرق الصوفية بالمحلية في المحافل والمناشط الدينية والخدمية والمجتمعية المختلفة كما اشاد بروح المحبة والتراحم والتلاحم بين فعاليات شرق النيل الصوفية والسياسية والتنفيذية والمجتمعية المختلفة .. ونادي بمزيد من تراص الصفوف وتوحيد الكلمة والرسالة خدمة لإنسان شرق النيل الذي يستحق الكثير والكثير .. ووعد المعتمد ببذل كل ما وسعه من جهد خدمة لشرق النيل وانسانها وبالتقرب والتفاعل من مواطن المحلية وخدماته ..
وشهدت الاحتفالية ايضا كلمات من المجلس الأعلى للدعوة بالمحلية وممثل الطرق الصوفية وانطلقت الزفة في مسير كبير ومبارك اوله ساحة مسجد شرق النيل واخره ساحة المولد بشارع العيلفون وسط مدائح المصطفي وطبول النحاس والموسيقي العسكرية وتكبيرات المجاهدين و المشاركين ممثلين لجميع قطاعات المجتمع ليلتحم الحشد الكبير مع جموع المستقبلين بساحة المولد النبوي الشريف في مشهد تاريخي الهب حماسه مديح الشيخ الطيب الغزالي لرسول الله صلي الله عليه وسلم ومعه تمتزج الدموع مع صيحات المحبين وترتفع اصوات التهليل والتكبير حبا وشوفا للحبيب المصطفي صلي الله عليه وسلم.
سونا