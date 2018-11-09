وفاة الإذاعية المصرية البارزة نادية صالح بعد صراع مع المرض

توفيت اليوم الجمعة الإذاعية المصرية البارزة نادية صالح عن عمر ناهز 78 عاما، بعد صراع طويل مع المرض.
ووفق الموقع الرسمي للتلفزيون المصري، فإن الإذاعية القديرة نادية صالح، أحد أشهر الأصوات الإذاعية بماسبيرو، توفيت اليوم بعد صراع طويل مع المرض.
وتشيع الجنازة من مسجد مصطفى محمود بمنطقة المهندسين غربي القاهرة، عقب صلاة الجمعة.
وقدمت صالح عددا كبيرا من البرامج الإذاعية التي نالت شهرة واسعة، من بينها برنامج صباح الخير، ويوميات امرأة عصرية، وبعيدا عن السياسة، ووطني حبيبي، وألف مثل ومثل، وأسماء وشخصيات.
ومن أشهر برامجها (زيارة لمكتبة فلان) الذي ظلت تقدمه على مدى نحو ثلاثين عاما، واستضافت خلاله مشاهير الفن والعلم أبرزهم الموسيقار الراحل محمد عبد الوهاب، والفنان الراحل عبد الحليم حافظ، والأديب المصري الحاصل على نوبل في الأدب نجيب محفوظ.
ولدت الإذاعية نادية صالح عام 1940، وبدأت دراسة الطب، ثم تحولت إلى كلية التجارة، ودرست بكلية الإعلام جامعة القاهرة وتدرجت في المناصب في الإذاعة حتى أصبحت رئيسة شبكة الشرق الأوسط الإذاعية.
القاهرة / الأناضول