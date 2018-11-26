السفارة السودانية بالرياض تدين بشدة مسلك الخليجي المسئ للسودانيين وتعلن عن ملاحقتها له والجهة التي شاركت معه

أدانت السفارة السودانية بالعاصمة السعودية الرياض، المسلك المسئ لممثل خليجي، ظهر بالزي القومي السوداني، من جلباب وعمامة وشال، وسط حشد من الناس في مهرجان للتسوق، وهو ويضع مؤخرة إصطناعية يهز بها راقصاً في مشهد مستفز ومشين، بحسب ما نقل محرر “كوش نيوز”.
وجاء في بيان السفارة السودانية، الذي صدر صباح الاثنين 26 نوفمبر 2018 ، وتلقت “كوش نيوز” نسخة منه، ” تابعت السفارة باستياء وقلق كبيرين مقطع الفيديو المتداول في وسائل التواصل الاجتماعي والذي ظهر فيه شخص يرتدي الزي السوداني ويقوم بالرقص بطريقة مشينة في إساءة بالغة للشخصية السودانية والتي عرف عنها بعدها التام عن الخلاعة والإسفاف والابتذال.
والسفارة اذ تعبر عن رفضها واستنكارها التامين لمثل هذه الممارسات والتي تهدف للإساءة للشعب السوداني والقدح في قيمه وأخلاقه تؤكد عزمها علي الوصول لكل الأشخاص والجهات التي شاركت في هذا العمل أو روجت له وقد ابتدرت السفارة سلسلة من الاتصالات وقامت بحزمة من الاجراءات لأجل ذلك.
وتؤكد السفارة ان قيم ومثل وأخلاق أبناء السودان خط أحمر غير مسموح لأي شخص أو جهة كائنا من كان العبث بها .
سفارة جمهورية السودان – الرياض
ابومهند العيسابي
الخرطوم (كوش نيوز)
38 التعليقات
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mukh mafi
2018/11/26 at 3:59 م (UTC 2) رابط التعليق
دا المطلوب
sami21
2018/11/27 at 1:45 ص (UTC 2) رابط التعليق
مخ مافي الحيران
والله انت تحير الواحد معاك
انت لو علقت تحير واذا سكت تحير
حيران فعلا
معتز
2018/11/27 at 2:42 ص (UTC 2) رابط التعليق
السفارة السودانية خلصت من مواضيع السودانيين. بدأت تطارد الممثليين هذه حرية لو تشاهدون. كيف يتم التمثيل بالرئيس ترام أو ملكة بريطانيا هل حقوق السودانيين الموجودين في السعودية طالبيتم بها وسهلتهم الإجراءات. يا أمه ضحكت من جهلها الأمم
الان حكومة الكيزان في تطبيع مع الكيان الصهويوني أصحو يا شعوب خلونا. من رقص بزي قومي سوداني هذا كلام لا يودي ولا يجيب
معتز
2018/11/27 at 2:46 ص (UTC 2) رابط التعليق
السفارة السودانية خلصت من مواضيع السودانيين. بدأت تطارد الممثليين هذه حرية لو تشاهدون. كيف يتم التمثيل بالرئيس ترام أو ملكة بريطانيا هل حقوق السودانيين الموجودين في السعودية طالبيتم بها وسهلتهم الإجراءات. يا أمه ضحكت من جهلها الأمم
الان حكومة الكيزان في تطبيع مع الكيان الصهويوني أصحو يا شعوب خلونا. من رقص بزي قومي سوداني هذا كلام لا يودي ولا يجيب
شخص نا
2018/11/27 at 3:01 ص (UTC 2) رابط التعليق
الكتب الدراسية في السودان اللي هي دولة أفريقية منوعة من الأساس الى المرحلة الأولى الجامعية مليئة بالشعر و تاريخ و العرب و ناسيا أصلا السودان و السودانيين … أسواء شيء حصل عندما دخل دين المدعو محمد وخرب كل شيء
sami21
2018/11/27 at 11:57 ص (UTC 2) رابط التعليق
صدقت
دا رايئ انا برضو
انحنا حتى تاريخنا العظيم وحضارتنا الليها اكتر من ٧٠٠٠ سنة ماقاعدين ندرسها وماسكين في تاريخ العرب
شعب جاهل ومعقد
ود العوض
2018/11/27 at 5:51 م (UTC 2) رابط التعليق
سامي ياجليطة يا shit hole جليطة غائط وكمان كافر ومعاك الكافر شخص نا شنو دخل محمد صلي الله عليه وسلم بوسخ البشبهك الخليجي المعرص زيك
ودخل أهلك شنو بالسودان وحضارته سبع أيام او سبعة الالاف سنة وإنت تعرف شنو عن السودان ياتربية المجاري ياكلب ياكافر
والسودان فيهو رجال يعرفهم ويعرفونه ومش أنت يامتسودن مقطوع النسب أنت عب أصيل حاقد وطلع كلامي صحيح فيك ياكافر
وعشان ياكلب تسكت فتحة الغائط عندك نحنا سودانيين أسيادك والبلد مننا ونحنا منها ولانؤمن بعروبة السودان لأن العرب فيهم مصري متسودن زيك فرعونه في مصر يكفر بالدين فأنت ما سوداني روح للسيسي ياكلب
يافتحة الغائط نحنا سودانيين ومسلمين ودينا لا فيهو الشرموط اللذي سخر منا في الخليج ولا الكافر التافه زيك
يافتحة الغائط سوداننا وإسلامنا لا يعرفك أنت متسودن مصري كلب عب وعابد فرعون لاتعرف الأسلام وليك خالق سيؤدبك ونحنا مع ربنا حنعلقك الحمد لله اللذي جعلك كافرا
ود العوض
2018/11/27 at 5:52 م (UTC 2) رابط التعليق
سامي ياجليطة يا shit hole جليطة غائط وكمان كافر ومعاك الكافر شخص نا شنو دخل محمد صلي الله عليه وسلم بوسخ البشبهك الخليجي المعرص زيك
ودخل أهلك شنو بالسودان وحضارته سبع أيام او سبعة الالاف سنة وإنت تعرف شنو عن السودان ياتربية المجاري ياكلب ياكافر
والسودان فيهو رجال يعرفهم ويعرفونه ومش أنت يامتسودن مقطوع النسب أنت عب أصيل حاقد وطلع كلامي صحيح فيك ياكافر
وعشان ياكلب تسكت فتحة الغائط عندك نحنا سودانيين أسيادك والبلد مننا ونحنا منها ولانؤمن بعروبة السودان لأن العرب فيهم مصري متسودن زيك فرعونه في مصر يكفر بالدين فأنت ما سوداني روح للسيسي ياكلب
يافتحة الغائط نحنا سودانيين ومسلمين ودينا لا فيهو الشرموط اللذي سخر منا في الخليج ولا الكافر التافه زيك
يافتحة الغائط سوداننا وإسلامنا لا يعرفك أنت متسودن مصري كلب عب وعابد فرعون لاتعرف الأسلام وليك خالق سيؤدبك ونحنا مع ربنا حنعلقك الحمد لله اللذي جعلك كافرا وكده أنا أتفسح فيك صاح يانتن كافر
sami21
2018/11/28 at 1:44 ص (UTC 2) رابط التعليق
الكوز ودالعوض الشهير ب(جليطة)
احترم نفسك واتلم ياخايب الرجال واكل الحرام
مفروض تكون اهدا من كدا ياذبابة الكترونية مفضوحة
عشان كدا اصحابك مسمنك جليطة
بتهبل ولطخة وعويل
فعلا انت جليطة
ود العوض
2018/11/28 at 9:36 ص (UTC 2) رابط التعليق
يا جليطة فتحة الغائط فتحة البراز shit hole وكمان كافر والتالتة مصري معفن مستولد مجاري وبول وعامل فيها سوداني
وإنت ياخنزير ياكلب يابن الكلب يالقيط ذبابة الأكترونية ودودة كمان ونتن كافر يابن الشرموطة قلنا مليون مرة لانحنا كيزان
واضح انك لاتعرف السودانيين ياكلب الحرام أكلته من أهلك وشربته ياحفرة الغائط ياابن الخنزير
وطالما إنك كافر وماسوداني كمان ينتن
دحين قتلك حلال لأنك كافر وخائن وجاسوس مندس ذبابة ودودة عفنة تهاجم الرجال يابن القحبة
وأفهم ياجليطة لو كان الكيزان لهم عدو هو أنت يا shit hole فأنا أكبر كوز في السودان
sami ذبابة ودودة الكترونية sami حفرة غائط sami متسودن طفيلي في السودان sami كافر كلب يجوز قتله شرعا
وليك يوم ياكلب
sami21
2018/11/28 at 4:52 م (UTC 2) رابط التعليق
برضو جليطة
wal
2018/11/27 at 11:59 ص (UTC 2) رابط التعليق
انت انسان حقير و مثلك هو سبب التخلف
افريقيا تعج بالخرافات و السحر و الكجور و تنزيل الاموال حتي انتهي بهم الامر عبيدا في امريكا التي قامت على اكتاف و عرق الرقيق
السبب في عدم اسلام ابو جهل انه قال ان الاسلام يساوي بينهم وبين بلال.
بلال تزوج قرشية . وسلمان الفارسي من آل البيت و صهيب الرومي ربح بيعه مع الله.
الاسلام لا يعرف بالعرب .
العرب عرفوا بالاسلام عندما تمسكوا به و احبهم الناس و انتشر الاسلام من الصين الي غرب افريقيا.
انما الامم الاخلاق ما بقيت.
و من اهتدى فلنفسه.
اللهم صلي على محمد و وآله وصحبه كما صليت على ابراهيم و على آل ابراهيم انك حميد مجيد
خالد
2018/11/27 at 3:14 م (UTC 2) رابط التعليق
المفروض انك مسلم ولو مامسلم فهمنا لان عبارة زي القلتها دي
(أسواء شيء حصل عندما دخل دين المدعو محمد وخرب كل شيء)
المدعو محمد ده من مقامك عشان تذكره بالطريقة دي
الله يهديك ويهدينا لسواء السبيل
ماممكن الانسان يكون عنصري ومتحيز لفكرة ماليها معنى لدرجة انه يغلط في من اصطفاه الله لابلاغ رسالته للعالمين
اتمنى من ادارة النيلين حذف هذه الرسالة المسيئة وانت ياعبدالله اذا كنت قاصد القلته وللا ماقاصده استغفر ربنا وتوب اليه
في انك ماتعيد القلته ده تاني عشان ماتهوي بيك الكلمة دي في جهنم سبعين خريفا
ناصر دين محمد صلي الله عليه وسلم
2018/11/27 at 3:44 م (UTC 2) رابط التعليق
كلب تافه م عندك موضوع محمد صلي الله عليه وسلم تتكلم عنه انت لقد خرجت عن المله لو انت اصلا مسلم خليك مودب
احمد
2018/11/27 at 4:39 م (UTC 2) رابط التعليق
الحمد لله على نعمة الاسلام الحمدلله الذى جعلنا مسلمين اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم فى العالمين انك حميد مجيد وبارك على محمد وال محمد كما باركت على ابراهيم فى العالمين انك حميد مجيد
أبو منير
2018/11/28 at 5:58 ص (UTC 2) رابط التعليق
أعوذ بالله منك ومن آرائك
سيف المنافقين والكفرة
2018/11/28 at 1:03 م (UTC 2) رابط التعليق
نعوذ بالله منك ومن أمثالك يا كافر .. ليس لك هم غير الدنيا ، والله لا يشرف السودان أن تكون أنت منه ، ولا يشرف السودانيين أن تكون واحداً منهم ، أمثالك هم من عاقب الله بهم أرض السودان وسلط عليها من يسومونكم سوء العذاب ، وهذا أبسط ما تستحقونه .
wad nabag
2018/11/27 at 4:12 ص (UTC 2) رابط التعليق
لقد شاهدت الفديو متداولا وبه من الاسفاف والابتذال مايثير الحنق الشدد!!!والمحاوله البائسه للاسائه المتعمده للشخصيه السودانيه ظاهره للعيان من ارتداء الزي الوطني ولحن الاغنيه وسحنه الراقص الملتحي المبتذل .
ومصدرهذه المحاولات السخيفه معلوم للجميع!!و كان اخرها محاوله الصاق اتهام ( الكسل) بالشخصيه السودانيه المشهوره بالصدق والامانه والنشاط واتقان العمل في اسواق العمل بالخليخ والتي تثير غيظهم .
لقد تم كشف المحاوله البائسه الاخيره وقدم الممثل الكويتي الناشئ اعتذاره !!!وهاهو سخف هذه الجهات البليده يظهر ثالثا في شكل اتهام جديد عبيط وحسنا فعل طاقم السفاره بمتابعه هذه الالاعيب الصبيانه لان الق السودانيه ثابته تحرسها اصاله السوداني وحسن خلقه.
عبدالله حمد
2018/11/27 at 5:01 ص (UTC 2) رابط التعليق
هي بقت على دي فقط لقد اصبحنا مسخرة العالم للسياسات الفاشلة وللقيادة الغير رشيدة التي تقود البلاد ضيعوا السودان كامل فى كل المجالات فضلا عن شخصية السوداني ف الخارج التي كان لها مهابة وقوة … حسبنا الله ونعم الوكيل
خالد
2018/11/27 at 3:09 م (UTC 2) رابط التعليق
اسمك عبدالله حمد والمفروض انك مسلم ولو مامسلم فهمنا لان عبارة زي القلتها دي
(أسواء شيء حصل عندما دخل دين المدعو محمد وخرب كل شيء)
المدعو محمد ده من مقامك عشان تذكره بالطريقة دي
الله يهديك ويهدينا لسواء السبيل
ماممكن الانسان يكون عنصري ومتحيز لفكرة ماليها معنى لدرجة انه يغلط في من اصطفاه الله لابلاغ رسالته للعالمين
اتمنى من ادارة النيلين حذف هذه الرسالة المسيئة وانت ياعبدالله اذا كنت قاصد القلته وللا ماقاصده استغفر ربنا وتوب اليه
في انك ماتعيد القلته ده تاني عشان ماتهوي بيك الكلمة دي في جهنم سبعين خريفا
خالد
2018/11/27 at 3:12 م (UTC 2) رابط التعليق
عفوا اخي عبدالله قصدت ارد على تعليق الاخ (شخص نا) واخطأت فالمعذرة
Ehab
2018/11/27 at 6:37 ص (UTC 2) رابط التعليق
دا كلو نتيجة لي وجود رئيس غير موءهل وغير جدير بي قيادة أمه كالامه السودانيه ..كلامه سوقي ودبلوماسيه زيرو وادب في التعامل معدوم … زول انتهازي ومستجد نعمه وكذاب وحامي للفساد ماذا يتوقع منه … بعدين إذا الصوره الانطباعيه والتي ترسخت في ذهن المواطن العربي هي وجود رئيس راقص في السودان .. يسخر منه شعبه قبل غيره … فماذا تتوقعون ؟؟؟؟ …. لن ينعدل وينصلح حال السودان إلا بي زوال هذا النكره المسمي بي البشير …. أكاد أجزم الحركه الأسلاميه بكل مساوئها فيها من هو أفضل منه بي مراحل …
وددكام
2018/11/27 at 7:08 ص (UTC 2) رابط التعليق
الأخوة الأعزاء لنترك الرئيس جانبا هل فعلا نحنا نشبه هذه الأفعال وهى تصرفات لأفراد كنت أتمنى لو أنى حضورا في هذا الموقع كونوا كالمصريين عندما يساء لبلدهم تعلموا كيف تدافعوا عن وطن شامخ فيهو كل الصفات
أتركووووا معارضتكم خلوا التفكير الضيق لربما تقولوا أنا واحد منهم أقول ليكم السودان فوق الأشخاص والمسميات الله يرفع عنا الوباء والبلاء والابتلاء من أنفسنا لا حولة ولا قوة الا بالله العلى العظيم اللهم أحمى بلدنا من شرورنا
وينكم بالصحفيين وينكم يا كتاب الأعمدة وينكم فالحين للنقد الداخلي لأنكم مصلحيه لأنفسكم وبس .
نقاااي
2018/11/27 at 7:21 ص (UTC 2) رابط التعليق
مافي راجل يضربوا الكلجه دا
الحازمى
2018/11/27 at 8:20 ص (UTC 2) رابط التعليق
يا اخوانا اسودانيين المقيمين ما فيكم زول شهم يمشى يجضم السعودى ده قبل بيان السفارة ما تنتظروا زول دى خط احمر المفروض تاخدوا حقنا بايديكم انا لو كنت هنالك كان وديتوا ليكم التوج وذى ما تجى تجى سعودى كلب وواطى معفن
مغبون
2018/11/27 at 8:21 ص (UTC 2) رابط التعليق
يا اخوانا اسودانيين المقيمين ما فيكم زول شهم يمشى يجضم السعودى ده قبل بيان السفارة ما تنتظروا زول دى خط احمر المفروض تاخدوا حقنا بايديكم انا لو كنت هنالك كان وديتوا ليكم التوج وذى ما تجى تجى سعودى كلب وواطى معفن
وحيد
2018/11/27 at 8:32 ص (UTC 2) رابط التعليق
يا ربي ما هو السبب الذي جعل السفارة تنتفض و تغضب لتدافع عن الشخصية السودانية و تعتبرها ” خط احمر”
طبعا الرئيس خط احمر كما تصرح اجهزة حكومة الفساد و الاستبداد
فهل المشهد مس ” الخط الاحمر بتاعهم؟
هل السخرية من الشخصية السودانية ام من الرئيس الراقص؟!
لم ار المشهد لكن من الوصف يبدو ان الشخصية تسخر من المخلوق الذي نراه يرقص طول الوقت امام اجهزة الاعلام …
هل غضبة السفارة من اجل السودان ام من اجل الرئيس؟
زول
2018/11/27 at 9:31 ص (UTC 2) رابط التعليق
تنوم السفارة وتصحو على مخدات الطبل والحفل .. هل السفارة تقوم بمهامها تجاه مواطنيها الذين يتكدسون تحت الشدر داخل حوش السفارة لكي يشحدوا رقم وطني ويحتفلوا باستخراج جوازالكتروني ؟
زول
2018/11/27 at 9:34 ص (UTC 2) رابط التعليق
قال السيد وزير الخارجية وفقه الله أنه تمكن من توفير مبلغ 20 مليون دولار بعد هيكلة وزارة الخارجية .. نقول للسيد الوزير وفر 80 مليون دولار لزراعة مليون فدان قمح بعدها تكون هناك سفارات بحق وحقيقة ويغلق ملف التحقيق ولى زمان الدبلوماسية النائمة والناعمة اليوم العالم لايعرف غير لغة الاقتصاد القمح
Abu Ali
2018/11/27 at 11:30 ص (UTC 2) رابط التعليق
ي اخى الفلسطينيين بايعين القضيه ومحمود عباس بكى على رءيس اسراءيل بيرييز بكاء كان مات البشيرما يبكيه زيه تقول لى الحكومه دايره تطبع قوم لف وماتجيو للبلد الهوى اكتر من العصار العاصف بيها ٣٠ سنه
عابد
2018/11/27 at 11:53 ص (UTC 2) رابط التعليق
ندين ونشجب … اولا الشغلة واضحة ليس تصوير فيديو داخل غرفة او مكتب احتفال ضخم تحت شعار حسب ما قرات بالفيديو معرض الردف ولا السردف للتسوق…… مكان عام حديقه عمل معد ومنظم .. لكن الله غالب ايام زل وهوان وبتعدي لكن لن ننسى ولن ننسى اي مسؤول تسبب في زل وهوان هذا الوطن
عابد
2018/11/27 at 11:57 ص (UTC 2) رابط التعليق
ومتعمدين ظهور واحد تكروني لكي يرسل رسالة بانه سوداني وهو تكروني غبي ورخيص زيهم العمل مقصود لا نقبل اي اعتزار هذا حق لوطن وشعب لا يحق حتى الرئيس العفو
عابد
2018/11/27 at 1:39 م (UTC 2) رابط التعليق
ما
شاهدنا
قناة
يهودية
تشتم
الشعب
السوداني
wad nabag
2018/11/27 at 6:11 م (UTC 2) رابط التعليق
(عينك في الفيل تطعن في ضله) والفيل هنا هم الحمقي الذين صوروا الفديو بغرض الاساه وبث الفتن والضغائن بين الشعوب والمغفلين هم الذين روجوه عن غفله او سؤ قصد !! وضل الفيل هم الذباب الالتكروني الذي تجمع سراعا لصرف المعلقين للطعن مباشره في الفيل وكسف الاعيبه وحماقاته…….اطعنوا في الفيل ولو حاول الاختفاء بطرح مواضيع فرعيه.
الصريح
2018/11/28 at 6:58 ص (UTC 2) رابط التعليق
سبحان من يحي العظام وهي رميم . صباح الخير .. يادوب صحيتو من نومكم !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ود البشير
2018/11/28 at 12:58 م (UTC 2) رابط التعليق
نعم الفيديو مسيئ للسودانيين الذين حامين حمى الحرمين وأشباه الرجال مثال صاحب الفيديو.. لكن يظهر أنّ هناك سودانيين أسوأ من صاحب الفيديو من أخلاقهم وردودهم التي تشبههم، لا خلقة ولا أخلاق وعليها زيادة كفر بالله ورسوله والعياذ بالله ، كثيراً من الناس في معظم دول العالم تعارض أنظمتها ولكن المعارضة تكون إيجابية من خلال توجيه الحاكم كائن من كائن إلى ما يفيد الوطن والمواطن ، ولكن معارضينا نحن لا هم لهم غير الدنيا الفانية ونعيمها الزائل وكأنهم سيخلدون فيها أبداً ، فبعضهم ينعي خيبته وبندب حظه العاسر الذي لم يحالفه في تكوين ثروة أو إلحاقه بوظيفة محترمة ، ويعتبر هذا تقصير من فلان وعلان ، وناسياً ومتناسياً أنّ كل شيء مرده إلى الله سبحانه وتعالى ويمعن في الكفر بكل معانيه .. نسأل الله أن يخلص الوطن من أمثالكم ، ويولي علينا من يصضلح.
ود العوض
2018/11/28 at 5:55 م (UTC 2) رابط التعليق
سامي حفرة الغائط SHIT HOLE, TROU DE DE MERDE
محمد
2018/12/26 at 8:54 ص (UTC 2) رابط التعليق
الاجمل من تعليق شخص نا هي اللغة الراقية التي استعملها حماة الدين في الرد عليه. بارك الله لكم في هذا الكلام الجميل الذي يدل على اخلاقكم و تربيتكم و سمو افكاركم.