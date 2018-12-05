انهالت النعليقات التي تمتدح بسالة الجندي السوداني وشجاعة وكرم اخلاق السودانيين على مواقع التواصل الاجتماعي من مواطنيين سعوديين وجنسيات عربية اخرى وذلك انفعالا مع القصيدة التي ألقاها الشاعر السوداني الرقيب في الجيش السوداني عبد الرزاق ضحية احد افراد الجيش السوداني الذي يقاتل ضمن جيش التحالف باليمن.
وكان الرقيب الشاعر عبدالرزاق ضحية قد القى قصيدته التي مدح بها خادم الحرمين الشريفين متوعدا الحوثيين بالهزيمة وذلك خلال حفل أهالي مركز القفل باليوم الوطني88 الذي نفذتة لجنة التنمية الاجتماعية الاهلية ونضمته بلدية مركز القفل باشراف عام مركز القفل.
التعليقات التي سطرها المتابعون من المملكة وبعض الدول العربية اجمعت على بسالة وشجاعة الجندي السوداني وكرم اخلاقه حيث ذكر احد المتابعين (اسوووووووود افريقا أبطال افريقا وحوووووش افريقا تشهد مييدي والمخ وعدن وجبال صعده وكتبت نهب واخيرا الحديده والكيلو 16 اكسحححححح امسح روشو رش كفو كفو و أهل السودان الأوفياء) بينما كتب معلق اخر قائلا :(الجيش السوداني بصراحة وحوش ورجال اشاوس ..أسأل الله أن يعيدهم إلى السودان منصورين بأتم صحه وعافيه) وتعليق اخر في ذات الاتجاه يقول صاحبه :(ماهي غريبه على الرجال الاشاوس رجال السودان الابطال فنعم الاهل والسند بعد الله) ومعلق اخر يقول :(والله العظيم ارجل شعب إخوانا السودانين وحوش والله من السعودية تحياتي لإخوانا اهل السودان).
الخرطوم (كوش نيوز)
للمشاهدة
بالفيديو : رسائل أعجاب وانبهار تنهال على رقيب بالجيش السوداني من مواقع التواصل السعودية
18 التعليقات
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نقاااي
2018/12/06 at 6:05 ص (UTC 2) رابط التعليق
معظم الشعب السوداني لا يعرف دواخل القضايا وانما يتعامل بالظاهر وحسن النية والطيبه الفطريه
لا يعرف ان حسن نصر الله ( شيعي ) ايراني و( بناظير بوتو ) شيعيه يلعنون ابابكر وعمر في صلاتهم
ولا يعرف حكام آل سعود مغتصبون للدولة السعودية بمساعدة بريطانيا وخانوا الامةالعربية والعثمانية يطعن الاسلام والمسلمين في الظهر وحاربوا القبائل العربية الاصلية في نجد والحجاز
ولا يعرفون العرب ( البدون ) في الكويت هم اهل الحق وكانوا يقاتلون مع العثمانين ضد هؤلاء الخونة الذين تمدهم بريطانيا بالسلاح
لضرب وحدة المسلمين ولذلك جازتهم بريطانيا بعدم اخذهم اي جنسية الى الان
عابد
2018/12/06 at 11:04 ص (UTC 2) رابط التعليق
اولا التحية لك والحمدلله كل يوم بيزيد وعي الشارع والشعب السوداني خاصة المهاجرين يعرفون بواطن الامور وما خفي اعظم تعليقك كلام زول واعي ويعرف حقيقة الواقع الذي نعيشه انا لا الوم المواطن الذي لا يملك امن ومخابرات وسفارات لكي يفتي الوم الدولة لديها مؤسسات ومثقفين ووووووووو لكن لا نحس بان هنالك شيء كله نفاق وكذب لو بكرة عرضت لحكومة السودان نريد انشاء مزرعة للتفاح بالسوق العربي سوف تجد الرد لدينا دراسة معدة وجاهزة لذلك كل شيء يقال لك جاهزين ومعدين
عبدالله حمد
2018/12/06 at 6:44 ص (UTC 2) رابط التعليق
كلامك صح يانقااي مية ف المية اول من خانوا القدس وقضيانا المصيرية هم ال سعود الخونة وغيرة من الافعال المشينة اخر قتل رجل بريء ليس لة الا قلمة ولسانة خاشقجي ولكن الظلامة لايحتملون اي معارضة حتي وان كانت معارضة بناءه مرورا على قطعهم ارحامهم فى قطر بالتخطيط لحصارهم وهم من اشاركوهم فى بدايات الحرب ضد الحوثيون دفاعا عن المملكة هؤلاء القوم لايؤمن جانبهم …. ولكن جنودنا ضحية للبشير الذي يريد ان يخلد فى الكرسي بسند من السعودية والامارات وفى سبيل ذلك مستعد ان يضحي بكل جندي فى حرب لاناقة لنا فيها ولا حمل حسبنا الله ونعم الوكيل وكل ظالم له يوم
أبا
2018/12/06 at 7:12 ص (UTC 2) رابط التعليق
رقيب وهم وجيش وهم وحكومة وهم وسودان وهم قاعدين تموتوا فطايس في اليمن والا معبرنكم الملك السعودي او محمد بن سلمان زار الدول العربية كلهم ودعم اقتصادي ماعدا السودان🤔 كم مره قلنا ليكم فكونا من العرب أحوال السودان الاقتصادية والاجتماعية ها تتصلح للأفضل
ود ابا
2018/12/06 at 7:14 ص (UTC 2) رابط التعليق
رقيب وهم وجيش وهم وحكومة وهم وسودان وهم قاعدين تموتوا فطايس في اليمن والا معبرنكم الملك السعودي او محمد بن سلمان زار الدول العربية كلهم ودعم اقتصادي ماعدا السودان🤔 كم مره قلنا ليكم فكونا من العرب أحوال السودان الاقتصادية والاجتماعية ها تتصلح للأفضل
سودانى مغبووووون
2018/12/06 at 8:10 ص (UTC 2) رابط التعليق
هاك صرة الدنانير دى !!!! …
حرب لاناقة لنا فيها ولاجمل …
بعد ارتزاق العسكريه .. جابت ليها ارتزاق شعرى …
ياخى التقول الاسلام ده حق السودانيين براهم …
مجيد عباس
2018/12/06 at 8:20 ص (UTC 2) رابط التعليق
مساكييييين…………….ضايعيييين………….
جصلي
2018/12/06 at 8:25 ص (UTC 2) رابط التعليق
هههههه..والله إنت ياعمك الشاعر علي كبك بالنسبة ليك المتنبي عديل…ياخ كنت تقول ليهم أرقعوني عديل أحسن من الهضربه بتاعتك دي
ود العشاري
2018/12/06 at 10:04 ص (UTC 2) رابط التعليق
الجيش السوداني محله السودان
ود السوكي
2018/12/06 at 12:36 م (UTC 2) رابط التعليق
ما في جيش سوداني اصبح جيش السودان مجرد مليشيا تابعة للكيزان الجيش انتهى من زمان
ود السوكي
2018/12/06 at 12:33 م (UTC 2) رابط التعليق
مطبلاتية وبس كل الدول رفضت الدخول في حرب لا ناقة لهم ولا جمل الى بشه اللهم خذهم اخذ عزيز مقتدر
سعد البركلي
2018/12/06 at 12:48 م (UTC 2) رابط التعليق
دي نوع من الاستحمار
قال رسائل أعجاب وانبهار قال
اذا كان اعراب الخليج مقدرين لجهود السودان فعليهم بالدعم الحقيقي وليس الانبهارات الثعلبيه هذه
مشكرين ما عاوزين منكم انبهارات
يا حكومه الانقاذ اسحبوا حنودنا من اليمن وفورا
هؤلاء الاعراب منافقين لا يستاهلوا
اليمنيبن الان يتحاورون فيما بينهم وسوف يحلون مشكلتهم وانتم يا حكومة الانقاذ سوف تسفوا الرماد لا غنايم ولا حاجه
والخليجيين شايفين الجيش السوداني عباره عن مرتزقه
الحكومه اهلكت الجيش السوداني في الفاضي
Nadir
2018/12/06 at 2:32 م (UTC 2) رابط التعليق
حلايب و الفشقة محتلات و ألأهبل دا يحارب فى اليمن و الناس تضحك عليهو و هو يمدحهم بقصائد و هم قاعدين مطمئنين فى بلدهم ياكلو فى الكبسة
الفنجرى
2018/12/06 at 5:50 م (UTC 2) رابط التعليق
هسع الخال ده شكلو عربى!!!!!!
نبيل
2018/12/07 at 7:58 ص (UTC 2) رابط التعليق
لو كان قال غير ذلك لتم نعته بأبشع الالفاظ وان عبد ليس إلا ومالصحفي الإماراتي ببعيد عندما نعت السودانيين بالعبيد
سامي الأمين
2018/12/09 at 12:53 م (UTC 2) رابط التعليق
في النهاية عبيد مشترينهو بي قروشهم !
اذا كان اسياد الأرض قاعدين راقدين و ضاربين المكيفات و الكبسة , داير تقول لي بتدافع عن ارض الحرمين ؟
ahmed
2019/01/02 at 9:33 ص (UTC 2) رابط التعليق
كان يلقي قضيدتو دي بعد تحرير جلايب والفشقة كان تحسب عليية كابطل ؟اما تقتل اطفال اليمن و العجائز والعزل.فانت واحد مرتزق؟ ولا فرق بينك وبين من ارسلهم السعودية لقتل اشوجقي؟ وغندما تقتل ستحاسب حسابا يسرا؟ طبل يامتدهنس لكي دينارات اكثر وامثالك كثر؟؟؟؟
ahmed
2019/01/02 at 9:37 ص (UTC 2) رابط التعليق
كان يلقي قضيدتو دي بعد تحرير جلايب والفشقة كان تحسب علية كابطل ؟اما تقتل اطفال اليمن و العجائز والعزل وتتغني به.فانت واحد مرتزق؟ ولا فرق بينك وبين من ارسلهم السعودية لقتل خاشوجقي؟ وغندما تقتل ستحاسب حسابا يسيرا؟ طبل يامتدهنس لكي تاخذ دينارات اكثر وامثالك كثر؟؟؟؟