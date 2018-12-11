امرأة تستفتي “الحكيم” في عدم جماع زوجها لها إلا مرة أسبوعياً، والشيخ يقول: استهدى بالله يا السيد ”معتز موسى”، فقد انضرب أمن غرفة النوم

تحت عنوان: قضية فشل تنفيذ ضد “معتز موسى ” كتب الداعية الإسلامي الشيخ “محمد هاشم الحكيم” بحسب ما نقل محرر “كوش نيوز”.
اتصلت بي تشتكي من زوجها وتفكر في الطلاق، هي امرأة عاملة وزوجها موظف و سائق ترحال كمان، ومن الأسباب الرئيسة للطلاق تقول أنه أصبح لا يقوم بواجبه الرجولي معها إلا كل أسبوع و لا زيادة، بعكس زمان و إنها أصبحت تشك فيه !
وأضاف “الحكيم” : قلت لها البجيب العيش بقيف في الصف منو قالت هو، طيب البقيف في صف الصراف منو قالت هو، طيب البملأ البنزين بتاع عربيتك و عرببتو يقيف في الصف منو قالت هو، قلت ليها يدخل العصر و يطلع قبل المغرب و برجع متين قالت عشرة اطناشر كده، ويوم الجمعة البذاكر للعيال منو قالت هو “اصلو شاطر في العلوم”.
قلت ليها و طيب، ده والله نديهو جائزة طولي بالك، وإلا اسع بزهج منك و يعرس دكتورة مغتربة ويسافر.
اسع ترفعي قضية فيهو ولا معتز موسى ؟
فلا زالت تضحك حتى قطعت الخط
حواء طولي بالك ليس الماضي كالحاضر.
وختم “الحكيم ” : استهدى بالله يا السيد ” معتز موسى”، فقد انضرب أمن غرفة النوم غير الموجودة أصلاً .
الخرطوم (كوش نيوز)
15 التعليقات
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Sabir
2018/12/11 at 8:53 م (UTC 2) رابط التعليق
دي ما فتوى ( ياشيخ ) دي ونسة لااااامن ضحكت وقفلت ( الخط ) وهي ( لسه ) بتضحك ..
..
..
خففت ( عنها ) أم إستخففت بها وبمن يسمع ….
عابد
2018/12/12 at 4:34 م (UTC 2) رابط التعليق
هههههههههههههههههههههه
sami21
2018/12/11 at 9:37 م (UTC 2) رابط التعليق
اول مرة فحياتى اتفق مع واحد بدقن
والله الرجل السودانى بموية الفول وموية الجبنة والطعمية البياكلها دى كان عرف يبوس يكون ماقصر
وزى ماقال الهالك الترابي الشعب السودانى خواف ونساى
الاخوان عرفو ليكم ياشعب السودان الحزين
العمرابي
2018/12/12 at 2:41 م (UTC 2) رابط التعليق
ورجال أهلك الحلب كيف يا مصري ؟؟؟ ولا (مش مهم) !!
مواطن
2018/12/11 at 10:05 م (UTC 2) رابط التعليق
نزل لينا الرابط بتاع الترابي قال ده وللا تكون كضاب..
الترابي جاهد معاهو الشعب أيام الدين الجد ما كضب وطلع معاهو في ثورة أكتوبر تجي تقول خواف ونساي..
كضب
وأنت هالك وأنا هالك وكل شيء هالك إلا وجهه.
عبد الحي
2018/12/12 at 4:15 م (UTC 2) رابط التعليق
الترابي منو الجاهد ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
اتقوا الله ايها الدجاج الالكتروني
كندورة
2018/12/11 at 11:17 م (UTC 2) رابط التعليق
تنفع مؤلف كوميدي يا عمك
الإنتقاد ما بالطريقة دي
ما تقعد تنجر لينا من راسك ساي
هسي لو عصروك بجيبوا تسجيلاتك كلها
وما يلقوا حاجة من الشتلة دي
جنكم جنس ودا المغطس حجر البلد كلها
عدم فهم ولا مبالاة بطريقة تشكك الواحد فيكم
سودانى مغبووووون
2018/12/12 at 9:44 ص (UTC 2) رابط التعليق
اذا كان فعلا المره شكت ليك يبقى ماعندها موضوع .. انت قفه ولا اضان قفه داير تسوى ليها شنو يعنى ؟؟ تفك حيرتها مثلا ؟
واذا كان انته اتكلمته معناها ذى كلامك القلته ده .. ده اسمو كلام خارم بارم … ولا ده تحريض لحريم السودان يمشو يفتحو بلاغ فى معتز موسى !!!
كان تديها النصيحة : زيدى راجلك تغذيه و دلع واهتمام … بتلقيهو يوماتى شغال .. وذى البستم ..
صحراوي
2018/12/12 at 11:04 ص (UTC 2) رابط التعليق
آ المغبوووون ها .. إنت ساعت عارف الخدمة دي كلها وعندك الفهم ده الغابنك شنو آ زول ما تخدم خدمتك تفك غبينتك دي هههههه
حلايب سودانيه
2018/12/12 at 7:07 م (UTC 2) رابط التعليق
طالما هى وثقت فيك و طلبت رايك في داعى تنشر خبرها
ooya
2018/12/13 at 5:57 ص (UTC 2) رابط التعليق
هوووي يا جماعة الخير خلاص مشاكل السودان اتحلت وتتناقشو في الجنس
ابو على
2018/12/13 at 9:36 ص (UTC 2) رابط التعليق
مع الظروف الانية التى تعيشها بلادنا .من ازمة لازمة وحكومة صدمة البتلقى ليها بوسة فى الشهر .تحمد ربها وتحفظ نفسها املن الفراغ بالقران .
ناصر
2018/12/14 at 7:32 ص (UTC 2) رابط التعليق
بالله ده شيخ وبالله دي هسه فتوة ولا نصيحة ياخ السودانيات مستحيل الواحدة تتكلم في امور زي دي لو لسنة كاملة احترم نفسك و دقنك دي ده كلام حلب ما عندنا نحن السودانيين انا شخصيا لا اضعك في خانة العلماء مطلقا ولكن ده حال البلد كل من هب ودب عاوز يطلع في الكفر
ود الجخيص
2018/12/15 at 11:29 ص (UTC 2) رابط التعليق
هذا الرجل كذاب وعبيط وبه هبل طبعا اصلو يماني متجنس وانتهازي هسع دي كلام مفروض زى دي يوقفوهو من الافناء زول فارغ جدااااااا.عليك الله استحي من مثل هذا القول الم يكم لك ابناء او بنات ؟؟؟؟؟؟؟
ابو عبدالله السوداني
2018/12/22 at 10:25 م (UTC 2) رابط التعليق
شايف الخبر من فترة وكعادة احاديث محمد هاشم الحكيم كلام يخجل وكلام اروش … والله استحى أسمعه او اقرا له.
للشيخ وقار وقار وقار.