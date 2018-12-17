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سياسية, مدارات

2018/12/17

2018/12/17


جهاز الأمن ينفي شائعة حجز أموال المسافرين للخرطوم ويقول: الوضع في منافذ السودان وعلى رأسها مطار الخرطوم كما هو



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بحسب رصد كوش نيوز، إنتشرت على نطاق واسع يوم الإثنين على مواقع التواصل الإجتماعي شائعة (بتفتيش كل القادمين الى مطار الخرطوم الدولي وحجز أموالهم من العملات الأجنبية وتوريدها قسرا في الحسابات بالبنوك).

مساء الإثنين قال مدير إدارة الإعلام بجهاز الأمن والمخابرات الوطني السوداني، اللواء محمد حامد تبيدي (سرت شائعة مفادها أنه بدأ فعلا تنفيذ قرار غير معلن بتفتيش كل القادمين الى مطار الخرطوم الدولي وحجز أموالهم وتوريدها قسرا في الحسابات بالبنوك والسماح لهم بالخروج بألف ريال فقط !!!)

وأضاف تبيدي بحسب ما نقلت عنه صحيفة كوش نيوز (هذه المزاعم مختلقة ولا أساس لها من الصحة .. الوضع في مطارات ومنافذ السودان وعلى رأسها مطار الخرطوم الدولي كما هي دون أي تغيير).

ويشير محرر كوش نيوز أن السلطات تسمح للمغادرين من السودان عبر مطار الخرطوم والمنافذ الأخرى حمل مبلغ 10000 يورو أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الأخرى.

الخرطوم (كوش نيوز)

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3 التعليقات

      1. 1
        sami21

        2018/12/17 at 5:01 م (UTC 2) رابط التعليق

        اين الكوز جليطة؟

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      2. 2
        نقاااي

        2018/12/18 at 4:41 ص (UTC 2) رابط التعليق

        اي حاجه ينفوها معناها حقيقة

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      3. 3
        فارس

        2018/12/18 at 8:54 ص (UTC 2) رابط التعليق

        حتي لو كان صيحيح فتش زي ماانت عايز لاكن لن تاخذ مني شي غير ارادتي فمن الاصلح ان تعيدو الثقة بي اصلاح القوانين نحن مستعدون ان نقبل حتي باقل من السوق الموازي لاكن لا استطيع ان اقضي ايجازتي امام البنوك

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