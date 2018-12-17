لجان بالوطني لمعالجة قضايا الخبز والمواصلات والوقود

ترأس د. فيصل حسن إبراهيم نائب رئيس المؤتمر الوطنى للشئون الحزبيه بالمركز العام للمؤتمر الوطني اليوم اجتماع لجنة متابعة الوضع الراهن، واستمع الإجتماع لتقارير عن معالجة قضايا الخبز والمواصلات والوقود واطمأن على الترتيبات الجارية.
وتجدر الإشارة إلى أن المكتب القيادي للوطنى كان قد وجه في اجتماعه الاخير الخميس الماضي بتشكيل لجنة أزمة لمتابعة التطور وإنفاذ الحلول.
وقد تلقى الإجتماع تفاصيل الأوضاع فى الولايات وقدم نائب رئيس الحزب بولايه الخرطوم كامل مصطفى تنويرا عن تحديات الولاية، وتم تشكيل غرف مصغرة للحلول.
سونا.
1 التعليقات
qamar
2018/12/18 at 9:03 ص (UTC 2) رابط التعليق
حرام عليكم .. الهند والصين تعدداهم أكثر من مليارين بني آدم .. ما شفنا عندهم صف رغفيف ولا وقود ولا سيولة .. السودان بالنسبة ليهم عبارة عن قرية .. أنتم فشلتم في إدارة هذه القرية .. لا طرق ولا مستشفيات ولامدارس .. أدخلتم البلد في أزمة كبيرة والناس مش خايفه منكم لكن أخذوا العبرة من اليمن والصومال وسوريا والعراق .. نسأل الله أن يأخذ بيد هذا الشعب الغلبان ويرينا فيكم قدرته على الظالمين ..