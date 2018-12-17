الرئاسة: «البلد لن تنهار»

قال نائب الرئيس عثمان يوسف كبر إن الحكومة تدرك الضائقة الاقتصادية وتمتلك القدرة والإرادة والاستعداد لمعالجتها وإصلاح حال الاقتصاد.
وقال كبر في لقاء بمدينة الجنينة أمس إن قيادة الحكومة تدرك الضائقة والمشكلة الاقتصادية الماثلة. وأضاف قائلاً «نقر بأننا نمر بأزمة لكننا نملك الإرادة والقدرة والاستعداد لمعالجة هذه الأزمة وستخرج منها منتصرين».
وذكر كبر أن أمام الحكومة خيارين، إما السير في طريق الإصلاح ودفع الثمن، او السير في غير ذلك ودفع الثمنين معاً, وأشار الى أن الأزمة لا يمكن أن تحل بين يوم وليلة وكشف عن خطة عمرها 15 شهراً تنتهي بنهاية العام القادم لإصلاح الاقتصاد. وقال «اذا في زول متوقع البلد تنهار نقول له ما بتنهار», ولفت الى أن ميزانية البرامج ستكبح جماح التضخم وتضبط سعر الصرف.
صحيفة الانتباهه.
6 التعليقات
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كدارى
2018/12/17 at 6:21 م (UTC 2) رابط التعليق
وانا معاك قلبا وقالبا , البلد لن تنهار
لانها ببساطة منهارة وراقدة سلطة
sami21
2018/12/17 at 10:59 م (UTC 2) رابط التعليق
بلاوى السودان كلها من دولة دارفور التى ضمت للسودان سنة 1917م
كندورة
2018/12/17 at 11:25 م (UTC 2) رابط التعليق
الانهيار دا كيف يا وهمي
نحن خارج منظومة الحياة
اقل مرتب في امريكا يعادل 157 مليون جنيه راقد سلطة في الشهر
ابو اليوم اللمانا معاكم في بلد واحدة
ابوالنذير
2018/12/18 at 7:44 ص (UTC 2) رابط التعليق
قلتة ما بتنهار الانهيار دا كيف الا نموت هذا هو الانهيار؟
qamar
2018/12/18 at 8:52 ص (UTC 2) رابط التعليق
ما بتنهار إذا رجعتم المليارات المنهوبة وبعدتم عن السلطة .. وانت يا كبر بالذات خلي المزايدات .. ما تضربنا مواسير .. الذكرى المنسية
Atbarawiyah
2018/12/18 at 9:22 ص (UTC 2) رابط التعليق
اهناك انهيارا اشد من هذا الذي تعيشه البلد / والله ماشفنا مثل هذا الحال الا بعد ما جيته للحكم ووريتونا الفساد الما كضب والنهب والسرقه وانتم تكبرون من حلوقكم الجوفاء الله. اكبر. ولو كنتم فعلا تعلمون ان الله اكبر لخفتموه ، عليكم من الله ما تستحقون عاجلا غير اجل