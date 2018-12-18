بالصورة.. ما هي حقيقة الوديعة المليارية التي وصلت السودان عقب زيارتي البشير لبيلاروسيا وسوريا؟

كشفت صحف سودانية عن وصول وديعة قدرت بحوالي مليار دولار, دخلت البنك المركزي السوداني في الأيام الماضية, ودعم نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي الخبر باستنادهم على ما جاء في بعض الصحف التي عنونته في “مانشيت” رئيسي.
وبحسب متابعات محرر موقع النيلين فقد نشر نشطاء على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صورة لحاوية صغير معبأة بالدولارات التي قدرها ناشرو الصورة بمليار دولار.
وربط نشطاء وصحفيون سودانيون الوديعة التي قيل أنها وصلت الخرطوم بزيارة الرئيس البشير لدولة بيلاروسيا في العاشر من ديسمبر, وزيارته لسوريا الأحد الماضي, بل وذهب بعضهم لأبعد من ذلك بتأكيدهم أن انخفاض سعر الدولار بالسودان سببه الوديعة المليارية.
وزارة الخارجية السودانية وعلى لسان وزير الدولة بالخارجية، أسامة فيصل نفت الخبر وكذبته, وبحسب متابعات محرر موقع النيلين فقد قال أسامة إن ما تم تداوله غير صحيح، ولا توجد دولة قامت بذلك وقطع وزير الدولة بالخارجية، في حديثه بعدم عقد رئيس الجمهورية المشير عمر البشير أثناء زيارة لدمشق أول أمس أي لقاءات جانبية مع قيادة دولة أخرى .
وأضاف: “البشير لم يلتق أي أطراف روسية في سوريا”، واعتبر أن الزيارة التي قام بها البشير ناجحة، بجانب الحديث بانها سوف تثير غضب الدول العربية الأخرى غير صحيح .
وتابع وبحسب ما نشرت صحيفة التيار: “نحن نتعامل مع كل الدول في إطار الصداقة، وزيارتنا لدمشق في إطار التنظيم العربي”.
ياسين الشيخ _ الخرطوم
النيلين
8 التعليقات
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عاصم برير
2018/12/18 at 2:01 م (UTC 2) رابط التعليق
خبر الوديعة المليارية كذباً أم صدقاً فقد ساهم في نزول الدولار ،وعليه إحتمال إكون وزير الدولة بالخارجية متأثر سلباً من إنخفاض سعر الدولار عشان كده كضب الخبر !!!!!!!!!!! والله عرفو بالعقل ياوزير الدولة بالخارجية والشعب فاهم أكتر منك يا……شيخنا
sami21
2018/12/18 at 2:37 م (UTC 2) رابط التعليق
كذب في كذب
الصفوف بتكذبكم
بالمناسبة انخفاض الدولار موجود فقط علي المواقع الالكترونية الحكومية امس كتبتوا الدولار للكاش نزل ل60 ج في حين انه كان ب 75ج
شوفو كذبة جديدة تانى
بلاروسيا حالتهم زينا بالظبط
الكوشى
2018/12/18 at 4:33 م (UTC 2) رابط التعليق
حرام عليك بلاروسيا حالتهم زينا بالظبط ياريت ولو نصل لربع حالتهم مافى دولة فى العالم أسوأ مننا ورينى دولة فى العالم منعت واحد يسحب قروشو من البنك وصفوف بنزين ورغيف بوزن الريشة وغير موجود وكل 8 ساعات الدولار سعرو بيزيد اللهم عليك بمن تاجر بالدين ونهب بأسم الدين وسرق بأسم الدين اللهم عليك بمن السلاح ضد الوطن والمواطن وليس ضد الحاكم
سعد البركلي
2018/12/19 at 7:46 م (UTC 2) رابط التعليق
إملأ الاماكن الشاغره:
اين ذهبت الوديعه القطريه المليار دولار؟
الاجابه : …………………..!
واين ذهبت الوديعه الاماراتيه النص ملبار دولار؟؟
الاجابه : ………………………!!
واين ستذهب هذه الوديعه الروسيه ان سلمنا بانها حقيقه ؟؟؟
الاجابه : ……………………..،!!!
وحيد
2018/12/20 at 9:29 ص (UTC 2) رابط التعليق
صدقت كثير من ” الودائع” المليارية دخلت و خرجت و لم يراها احد
اي خبر عن وديعة يجب ان يعتبر كارثة على الشعب السوداني لانها تذهب الى حيث ذهبت اخواتها و تبقى دين على الشعب
ديامي ساكت
2018/12/20 at 12:40 م (UTC 2) رابط التعليق
الاشاعة بتأثر ايجابا على اسعار العملات الأحنبية مؤقتا .. يوم يومين و ترجع حليمة …
محبوب التوم
2018/12/20 at 5:18 م (UTC 2) رابط التعليق
ارتفاع الدولار المتواصل يعود إلى عدم ردع تجار السوق الأسود للدولار صغيرا وكبيرا ….الحل اصدار قانون حكم الاعدام لكل من تسول له نفسه بيع الدولار او شرائه في السوق الأسود وينشأ جهاز خاص لتطبيق هذا القانون وعلي كل
فرد من الشعب السوداني ان يكون مخلصا لوطنه ولا يتهاون ولا يتعاون ولا يتعامل مع تجار السوق الأسود للدولار…مثال بسيط جارتنا اثيوبيا عملتها ثابتة ولا التدهور أمام الدولار كلماتنا لماذ؟
محبوب التوم
2018/12/20 at 5:21 م (UTC 2) رابط التعليق
ارتفاع الدولار المتواصل يعود إلى عدم ردع تجار السوق الأسود للدولار صغيرا وكبيرا ….الحل اصدار قانون حكم الاعدام لكل من تسول له نفسه بيع الدولار او شرائه في السوق الأسود وينشأ جهاز خاص لتطبيق هذا القانون وعلي كل
فرد من الشعب السوداني ان يكون مخلصا لوطنه ولا يتهاون ولا يتعاون ولا يتعامل مع تجار السوق الأسود للدولار…مثال بسيط جارتنا اثيوبيا عملتها ثابتة ولا التدهور أمام الدولار كلماتنا لماذ؟