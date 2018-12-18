بسبب ارتدائها (حجل) .. شيخ مثير للجدل يرفض الظهور مع مذيعة ..!

رفض شيخ مثير للجدل الظهور مع مذيعة بفضائية شهيرة بسبب (حجل) كانت ترتديه رغم محاولات عدد من الحضور إثنائه عن رأيه إلا أنه كان أكثر تعنتاً.
وتعود التفاصيل حسب صحيفة السوداني أنه تم الاتصال بالشيخ المثير للجدل للحديث عن عدد من الظواهر السالبة في الشارع العام من حيث السلوك والمظهر، وبعد دخوله الاستديو لفت نظره من خلال حركة المذيعة داخل الاستديو حجل كانت ترتديه في قدميها وقبل أن يبدأ البرنامج اعتذر عن المشاركة. وقال إن الموضوع الذي سيتحدث عنه، المذيعة جزء منه، مشيراً إلى الحجل الذي ترتديه، بأنه حرام وحركة للفت الأنظار، إلى جانب الثوب الذي كانت ترتديه والذي وصفه بالشفاف وغير الساتر لمفاتنها.
الخرطوم (كوش نيوز)
2 التعليقات
كاكا
2018/12/18 at 3:51 م (UTC 2) رابط التعليق
والله انت اخطر علي المجتمع منها ماسمعنا من احدكم انتقد الحكام والحكومه من الربا والسرقه والاسراف وعدم الزهد الا القليل منكم وعلي خجل .راجع دينك ياشيخ واعلم ان الضروره تبيح المحظورات نصيحتك لثلاثين مليون اعظم ام ترك البرنامج بسبب المذيعه .ثم ثانيا انت الوداك تكشف لي رجليها شنو اين غض البصر
شيوخ اخر زمن
طه الشيخ
2018/12/18 at 9:29 م (UTC 2) رابط التعليق
بارك الله في هذا الشيخ الفاضل وأكثر من أمثاله في زمن أصبح الناس فيه يعجبون باالتي تثير الغرائز والفتن مثل هذه المذيعة المتبرجة، وأصبح هناك الكثيرون من أمثال هذا الديوث كاتب التعليق أعلاه الذين يدافعون عن هؤلاء المتبرجات ويرضون لهن ولإخواتهم ولزوجاتهم الظهور المتبرج في المتعري والشفاف من الثياب بل ويعجبهم أن يتغزل الغرباء والأجانب بمفاتن محارمهم وفقدوا النخوة والمرؤة ووالرجولة ويظنون أن هذا تحضراً وعصرية وينعتون أمثال هذا الشيخ الجليل وأمثاله من الذين يدافعون عن الأعراض ويأبون لمحارمهم ونساء المسلمين الفساد والإفساد ينعتونهم بالتخلف ولا يدرون أنهم هم المتخلفون الديوثون الذين أول من تمقتهم نساؤهم هؤلاء الاتي ليس لهم غيرة عليهن ثم سائر الرجال الذين يمقتون مثل هذه الدياثة الحضارية.