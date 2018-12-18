وزير الخارجية: لا اتجاه للتطبيع مع إسرائيل

أعلنت الحكومة رسمياً، عدم وجود أيِّ اتجاه للتطبيع مع إسرائيل، وقالت إن موقفها “راسخ ولن يتزحزح”، فيما قال برلماني إن هناك تسريبات عن تواصل الحكومة مع إسرائيل وإن لها مصالح مع البلاد، وطالب بإصدار قرار يمنع التعامل معها في السر أو العلن.
وأضاف وزير الخارحية الدرديري محمد أحمد، خلال رده على تداول النواب بالبرلمان أمس: “هل إذا ما نعى ناعٍ في إحدى وسائل الإعلام بما يروق له أو أطلق بالونة اختبار بما يتوهَّم الظنون، هل يؤثر في موقفنا نحن هنا؟”، وأوضح أن السودان من الدول القليلة التي تقف هذا الموقف تجاه إسرائيل. وأضاف الدرديري: “لا أظن أن هناك مجال مشكك من ذلك”.
في السياق، طالب النائب حسن رزق، وزير الخارجية بتصريح واضح، يُؤكِّد تمسُّك الخرطوم بـ(اللاءات الثلاث) وتمسُّكها بالقضية الفلسطينية والمسجد الأقصى. وكشف رزق عن مصافحة سفير سوداني سابق لسفير إسرائيلي، مطالباً بقرار يمنع التعامل مع إسرائيل سراً أو علناً.
صحيفة السوداني.
2 التعليقات
الزعيم
2018/12/19 at 7:07 ص (UTC 2) رابط التعليق
الناس ف شنو والفشله ف شنو
والفي بطنو حرقص براهو برقص
نسختو الملام وكترتو وماف زول سالكم
وبتردو براكم اسرائيل اسرائيل وشكلكم بتحت تحت اصحاب من زمان
زي قصه امريكا دان عذابها زمان وكانت طائره المخابرات الامريكيه تنزل وتطلع من الخرطوم وحتي مدير الامن بسافر امريكا دوريا ما تفكوها فينا كشفناكم
وحتي لو كلامكم صاح انتو ما عايزين علاقات مع اسرائيل نحن عايزين
ولو انتو عشرات نحن ميات
ولو انتو الووف نحن ملايين
لكن بعد مراجعه رجال ديننا البنؤمن بيهم انهم ما ناس دغمسه ودنيا وكضب
عاصم برير
2018/12/19 at 8:08 ص (UTC 2) رابط التعليق
ألسنا بدعاة حتي نقبل علي أي طرف وندعوه إلي الحق أسوةً بالنبي (صلعم) الذي قال اللهم أنصر الإسلام بأحد العمريين وقال في أهل الطائف اللهم أخرج من أصلابهم من يعبد الله ولايشرك به شيئاً ؟؟؟!!! وذلك بدلاً عن الإنكفاءة علي أنفسنا وإنتهاج السلوك العدائي الإنتقامي الإقصائي والمشهور به الترابي وأتباعه.ثم أرجو أن نعرف ماهي مشكلتنا مع إسرائيل ؟؟؟ بالعكس لديهم سلوكيات تتطابق مع الإسلام يجب أن نتعلمها منهم يا أفسد حكومة في تاريخ البشرية من حواء وادم !!!!