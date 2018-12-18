البشير: أمن الحرمين “خط أحمر” والجيش السوداني باقٍ بـ”التحالف”

أكد رئيس الجمهورية، عمر البشير، أن أمن الحرمين الشريفين خط أحمر، وأن ما يقوم به السودان واجب مقدس وأخلاقي، مبيناً أن القوات المسلحة السودانية ستظل موجودة بالتحالف وفقاً للالتزام بين البلدين.
ووجه البشير خلال لقائه بالخرطوم، يوم الثلاثاء، رئيس هيئة الأركان العامة بالقوات المسلحة بالمملكة العربية السعودية، الفريق أول ركن طيار فياض بن حامد، بحضور وزير الدفاع الفريق أول ركن عوض بن عوف، وجه بتعزيز وتفعيل كل قنوات التعاون، وتوسيع المشاركات في مجالات مختلفة.
وأضاف “سيما الدورات التدريبية والعمل المشترك من خلال المشروعات الكبيرة والمناورة بين القوات المسلحة السودانية والقوات المسلحة بالمملكة العربية السعودية”.
إلى ذلك، أكد رئيس هيئة الأركان المشتركة، الفريق أول ركن كمال عبدالمعروف، في تصريح صحفي عقب اللقاء، أن العلاقات بين السودان والمملكة العربية السعودية أزلية وتاريخية ومتجذرة.
بسالة السوداني
وأشار عبدالمعروف إلى أن زيارة رئيس هيئة الأركان العامة السعودي للبلاد تأتي في ظروف بالغة التعقيد، لما تتعرض له منطقة البحر الأحمر من تحديات كبيرة، بالإضافة إلى أن الزيارة في إطار التبادل المستمر للزيارات بين البلدين وبين الجيشين.
وأوضح أن القوات المسلحة السودانية في مشروع التحالف تقوم بأدوار كبيرة، وأن المملكة العربية السعودية تقدر هذه الأدوار للقوات السودانية في التحالف من بسالة الجندي السوداني والسمعة الطيبة.
ومضي للقول “إننا نتطلع خلال المرحلة القادمة لأن يتم تعزيز كل ما اتفق عليه الجانبان”.
وأبان عبدالمعروف أن رئيس هيئة الأركان العامة بالقوات المسلحة بالمملكة العربية السعودية، قد حضر الثلاثاء تخريج طلاب أكاديمية نميري في دورتي الدفاع والحرب، وشهد التخريج القائد الأعلى للقوات المسلحة المشير عمر البشير.
ونوه إلى أنه كان من بين المتخرجين 19 دارساً من المملكة العربية السعودية بكليتي الدفاع والحرب، وأكد مشاركة بن حامد يوم الأربعاء في ختام تمرين القوات المسلحة بساحل البحر الأحمر.
شبكة الشروق + وكالات
11 التعليقات
إنتقل إلى نموذج التعليقات ↓
كندورة
2018/12/19 at 12:48 ص (UTC 2) رابط التعليق
كان لقيت منهم هللة واحدة احلقو
سودانى مغبووووون
2018/12/19 at 9:12 ص (UTC 2) رابط التعليق
رئيس دولة … بمجرد مامشيت لبشار ( فى طيارة شحن ) ؟؟؟ … رسلو ليك وزير دفاع … !!!!
صحى الناس مقامات
ملك
2018/12/19 at 9:19 ص (UTC 2) رابط التعليق
أهل الحرمين قادرين للحفاظ على أمنه ، ولو قالو عوك يجوهم المجاهدين و المقاتلين من كل أنحاء المعمورة ، إنت خليك في نفسك وشوف مشاكل بلدك الانت ما لاقي ليها حلول .
زول ساي
2018/12/19 at 9:57 ص (UTC 2) رابط التعليق
أمن مواطنى الفقشة وحلايب خط بمبى
زول ساي
2018/12/19 at 9:59 ص (UTC 2) رابط التعليق
الفشقه
عابد
2018/12/19 at 12:10 م (UTC 2) رابط التعليق
خبر مقال دا شنو…. زي زيارة البشير لسوريا ما فهمنا حاجه .. لكن زيارة سورية واحد كلمني وقال لي غير قابل للنشر زي نغمة اخبار الايام دي قال لي البشير كان عنده قروش عند بشار دين عاوز منه مبلغ وقدر ما يتصل على بشار ما برد اضطر يمشي ليهوا بي نفسه
عابد
2018/12/19 at 12:11 م (UTC 2) رابط التعليق
ننصح البشير م يحولها بالبنك كاش في يدك بنك السودان بعاكسك
أحمد بولاد
2018/12/19 at 2:19 م (UTC 2) رابط التعليق
اختشي يا رجل يا هبنقة ، يا ابله
هم السعوديين نفسهم عند ذهابهم للقتال في اليمن لم يقولوا امن الحرمين خط احمر ولم يقولوا انهم يريدون ان يحموا الحرمين من الحوثيين ، هم بقولوا ماشين نرجع الحكومة الشرعية
Ahmed
2018/12/19 at 7:41 م (UTC 2) رابط التعليق
ماعارف الزول دا واعي ولا سكران؟ ععملتو شنو باتحادكم ضد اليمن؟ نحن ماسمعنا الا جنودك مرمي بجثتهم في صحاري اليمن؟ اين انجازاتكم ضد الحوثين؟ماتقول امن الحرمين؟ الحرمين لايحتاج لانسان ملطخ يديه بدماء المظلومين لكي يحميه؟ الاراضي المقدسه له رب يحميه؟ انت امشي احمي االدب الداشر ابو منشار وعسي ان تخرح بريالات وهذا ماتقصده؟؟؟؟
ابوهبه
2018/12/19 at 7:54 م (UTC 2) رابط التعليق
كلمة باطلة ليلون بهاالحق يا ما مبدع اللذين تقصد رضاءهم النشار وابيه وهم جلبو الاجانب غير الممسلمين في بلد الحرميين فالسعودية لهانظام سياسي ولها دولة ولها رجالها ولها اعدائها واصدقائها الكثر فلا يعقل كلما اعتدت السعودية نقف بجانبها بالحق وبالباطل يا……
بتاع الركشة
2018/12/20 at 12:01 ص (UTC 2) رابط التعليق
حسع بالله انت حزامك مأمنو؟ وبعدين جنوب السودان ملصوه كيف منك؟
الزول ده بس ربنا مسلطه علينا.. استغفر الله