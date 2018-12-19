(الصادق المهدي) يعود للبلاد اليوم ووفاة شقيقه “فيصل الصديق” في لندن

توفى بالعاصمة البريطانية لندن “فيصل الصديق عبد الرحمن المهدي”، شقيق رئيس حزب الأمة القومي الإمام “الصادق المهدي”، ومن المنتظر أن يعود الصادق اليوم (الأربعاء) إلى الخرطوم.
من جهتها أكدت اللجنة العليا لاستقبال رئيس حزب الأمة القومي وزعيم الأنصار “الصادق المهدي” حسب صحيفة المجهر وصوله في موعده المقرر اليوم (الأربعاء).
وأعلنت اللجنة العليا إلغاء البرنامج المصاحب لمراسم استقباله بسبب وفاة شقيقه “فيصل المهدي” الذي انتقل إلى الرفيق الأعلى بالعاصمة البريطانية لندن أمس (الثلاثاء).
ونعى إمام الأنصار “الصادق المهدي” شقيقه فيصل، قائلاً: (انتقل إلى رحمة مولاه أخي الحبيب “فيصل”، التقي الوفي، الذي كان تجسيداً للوصال الاجتماعي والتواضع، ما يجعل الجميع يصفونه بالصلاح والخير، لينزله الله مع الصالحين ويسكنه في نعيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر).
وأعلن “الصادق المهدي” أنه سيكون في استقبال الجثمان حال وصوله للبلاد، وأنه سيتلقى العزاء في بيت الإمام “المهدي” بأم درمان، فيما سيكون العزاء للنساء في منزله قرب سرايا “المهدي” بالخرطوم.
ومن المقرر أن تبدأ المراسم اليوم بموكب في مقدمته الخيول والنحاس كعادة متبعة عند المهدية منذ قديم الزمان، كما يشتمل البرنامج على بعض الكلمات التي سوف تقال في المراسم من قبل الأمين العام للحزب، بالإضافة إلى نائب رئيس الحزب عبد الله برمة، وكلمة ممثل القوى السياسية عمر الدقير.
فيما ستختتم المراسم بكلمة رئيس حزب الأمة القومي “الصادق المهدي”، وكان البرنامج المصاحب الملغى يحوى فقرات غنائية، كان من المفترض أن يؤديها الفنان “سيف الجامعة” وكورال كلية الموسيقى والدراما.
الخرطوم (كوش نيوز)
3 التعليقات
سودانى مغبووووون
2018/12/19 at 10:12 ص (UTC 2) رابط التعليق
انتقل إلى رحمة مولاه … !!!
مولاه ده ما مولاك ولا الفهم شنو !؟؟!!
ومنو القال ليك انتقل الى رحمة الله ؟؟؟
انتقل الى الرفيق الاعلى .. فى ذمة الله … انتقل الى رحمة مولاه .. برطمات هلاميه باللغة العربية لامعنى لها
توفى …………………………………………………………… تكلفى وتفيض ………….وانا لله وان اليه راجعون
عبد الصبور حسن احميدي
2018/12/19 at 1:02 م (UTC 2) رابط التعليق
رحمه الله رحمة واسعة واسكنه فسيح جناته العزاء لجميع ال المهدي والانصار ونسال الله سبحانه وتعالي ان يكون يسكنه مع النبيين والصديقين والصالحين وحسن اؤلئك رفيقا ازنسال الله ان يكون في رحمة الله وهذا حسن ظن بالله ان يكون الى رحمة اوسع والى رحاب ارحب وارجو ان يزيل الله عنك الغبن اخي المغبون
ماجد أحمد مكين
2018/12/19 at 4:38 م (UTC 2) رابط التعليق
يعود أو لا يعود فقد أحرق هذا العود !!..عودة هذا الرجل منتهي الصلاحية لا تهم شعبنا في شئ..فهو لن يقدم شئ و لا يملك شئ ..فلن ياتي لنا بقطعة خبز جافة أو جالون بنزين ..أنه رجل طويل اللسان و قليل الإحسان ..أنا أوجه لومي للعبط و الهبل و الجهلاء الذين هرعوا لإستقبال رجل الإستهبال !!..متي تعوا الدرس أيها الأغبياء