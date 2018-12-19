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ثقافة وفنون

2018/12/19

2018/12/19


أستعداداً لحفلات رأس السنة صالات البروفات تضخ بالمطربين



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شهدت صالات البروفات الخاصة بالمطربين وجود مجموعة من الفنانين بداخلها لوضع اللمسات النهائية لأغنيات مسموعة وخاصة بهم، لتقديمها ليلة رأس السنة داخل مسارح العاصمة التي ستشهد أول حفلاتهم للعام الجديد .

وبحسب صحيفة مصادر، أن أبرز المطربين المداومين على البروفات منذ بداية الأسبوع الجاري “حنان بلوبلو” و”ميادة قمرالدين” و”ندى القلعة” و”عقد الجلاد” و”كورال الموسيقى والدراما”و”أفراح عصام” .

الخرطوم (كوش نيوز)

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4 التعليقات

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      1. 1
        شكري

        2018/12/19 at 12:43 م (UTC 2) رابط التعليق

        تضخ أم تعج ؟؟؟

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      2. 2
        سودانى مغبووووون

        2018/12/19 at 1:37 م (UTC 2) رابط التعليق

        ديل بيسكسكو فى الصالات ومافاضين الا المنتشة .. البيقيف ليهم فى صفوف العيش منو ؟؟؟

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        1. 2.1
          Abu Ahmed

          2018/12/19 at 2:44 م (UTC 2) رابط التعليق

          ديل ناس هوت دوق سااااااكت … خلك إت في الرغيف

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      3. 3
        الياس عبدالله احمد

        2018/12/19 at 4:10 م (UTC 2) رابط التعليق

        بالله الناس ديل ماوهم يعني الفنانين والفنانات قاعدين يختطو عشان يلهفو قروش الشعب السوداني وكاش كمان بداعي حفل راس السنة هي السنة العجيبة دي عندها راس كيف بس ، ادعو وبشكل جاد جدا مقاطعة الحفلات

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