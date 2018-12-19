معتز يدعو لضرورة عودة الضباط الإداريين فوراً

دعا معتز موسى رئيس مجلس الوزراء القومي وزير المالية والتخطيط الاقتصادي الى ضرورة عودة الضباط الإداريين على المدى الفوري بسلطات فاعلة وكذلك اللجان الشعبية.
وطالب خلال تقديمه أمام المجلس الوطني في جلسته اليوم برئاسة بروفيسور إبراهيم أحمد عمر رئيس المجلس مشروع الموازنة العامة للحكومة القومية للعام 2019 طالب السلطات المحلية أن تفتح المجال أمام المنتجين من الصناع والزراع لعرض إنتاجهم على المواطن مباشرة بالميادين العامة دون وسيط ودون رسوم ودون جبايات ودون أي قيد أو شرط، مشيراً إلى أهمية أن تلتزم المحليات بتهيئة ميادين الأسواق الكبيرة ونظافتها وتأمينها مجاناً.
وأكد ضرورة سن أشد القوانين التي تحرم وتجرم التجارة التي تنخر في اقتصاد الوطن ومعاش الناس في إشارة إلى التكسب عبر حلقة وسيطة بين المنتجين المصدرين والمستوردين لأجل أن يدفع المواطن من أحشاء أبنائه كلفة التوسط.
سونا.
1 التعليقات
وطني100%
2018/12/19 at 10:31 م (UTC 2) رابط التعليق
بعد ايه..
الا اشتغلو شياله ورا المعتمد ..