رئيس الوزراء السوداني: “قلت لصلاح قوش تعال نتشاكل”

نفى رئيس مجلس الوزراء، معتز موسى، وجود أي خلافات بينه ومدير جهاز الأمن والمخابرات الفريق أول صلاح عبدالله “قوش” وذلك بعد أن راجت أنباء عن خلافات بينهما حول إدارة الاقتصاد خاصةً فيما يتعلق بإجراءات ضبط العملة.
وقال موسى مازحاً، في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء، “إلتقيت صلاح قبل أيام وقلت لهُ تعال نتشاكل” مؤكداً وجود تنسيق بينهما.
وأبدى رئيس مجلس الوزراء تفاؤله بالخروج من الوضع الاقتصادي المعقد إلى آخر يعتمد على الإنتاج والتصدير.
وأوضح أنه لم يحدث قط أن تقدم باستقالته بعد أن تولى منصبه رئيساً للوزراء ووزيراً للمالية.
الخرطوم: باج نيوز
1 التعليقات
وطني100%
2018/12/19 at 10:23 م (UTC 2) رابط التعليق
هههههه ..ظريف
شارب شاي الظرافتين