السودان.. إندلاع تظاهرات بمدينة”عطبرة” وحرق دار الحزب الحاكم إحتجاجاً على أزمة وزيادة أسعار الخبز

اندلعت يوم الأربعاء تظاهرات بمدينة عطبرة ،ولاية نهر النيل شمالي السودان، إحتجاجاً على أزمة الخبز وزيادة أسعاره في بعض المخابز من واحد جنيه إلى ثلاث جنيهات، بحسب ما نقل محرر “كوش نيوز”.
وأظهرت مقاطع فيديو بثها نشطاء، حرق دار المؤتمر الوطني “الحزب الحاكم” بالمدينة، كما أغلقت طرق رئيسة بالمدينة، وتدخلت قوات لحماية الميناء البري.
وكتب أحد النشطاء مناشداً المتظاهرين من عدم الإنسياق نحو التخريب قائلاً: ” مظاهرات عطبرة خرجت عفوية ضد الغلاء وانعدام الخبز في المدينة، ولكن يبدو ان هناك جهات اخرى تسعى في استغلال غضب الشارع لتنفيذ اجندتها، الاحتجاج السلمي امر كفله القانون والدستور السوداني، احذروا ان تجد السلطات مسوق للقمع والاعتقال نتيجة هذه الأفعال”
ويشهد السودان أزمة إقتصادية خانقة، تسببت في شح الوقود والخبز، صاحبتها أزمة في السيولة بالمصارف، مما خلق حالة غضب وتضجر في الشارع السوداني.
وأكد الرئيس عمر البشير يوم أمس الثلاثاء ، عدم وجود إصلاح اقتصادي حقيقي دون رفع الدعم ، مشيراً إلى عدم وجود منطق لدعم الوقود خاصة البنزين لأن الدعم يذهب للمقتدرين ، في وقت قال فيه أن ما تمر به البلاد هذه الأيام “حالة عارضة سنتجاوزها قريباً إن شاء الله ، بالتدابير المحكمة والحلول الناجحة”.
الخرطوم (كوش نيوز)
7 التعليقات
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Ahmed
2018/12/19 at 7:54 م (UTC 2) رابط التعليق
رجال ؟ عطبرة البسالة.؟عطبرة الرجالة. ؟عطبرة الحديد؟.عطبرة الشهامة.؟عطبرة العز. ؟ويكفي عاصمة الحديد العنيد يكفي؟ لاتخربو ممتلكات المواطنين لكن لاترحمو اي كوز ؟ وعلقوهم في الشوراع منافقين؟؟؟؟؟
سوداني اصيل
2018/12/19 at 8:23 م (UTC 2) رابط التعليق
الكلام ده خمسه وعشرين سنة بنسمع فيهو
انا قلت خمسه وعشرين سنه لان الانقاد الوثني بدت تدمر
في البنية التحتيه للاقتصاد بعد همسه سنوات ظهر الخبث بتاعهم الرئيس عمر البشير يوم أمس الثلاثاء ، عدم وجود إصلاح اقتصادي حقيقي دون رفع الدعم ، مشيراً إلى عدم وجود منطق لدعم الوقود خاصة البنزين لأن الدعم يذهب للمقتدرين ، في وقت قال فيه أن ما تمر به البلاد هذه الأيام “حالة عارضة سنتجاوزها قريباً إن شاء الله ، بالتدابير المحكمة والحلول الناجحة”.
باشا باشا
2018/12/19 at 8:46 م (UTC 2) رابط التعليق
خبث الكيزان .. مدسوسين منهم بين المتظاهرين من حرق الدار والمتظاهرين بريئين
لشيء في نفس يعقوب
ابوعفان
2018/12/19 at 8:58 م (UTC 2) رابط التعليق
الزول دا الخيت راح ليهو ؟
التحية لعطبرة الصمود .
الخرطوم نائمة نومة اهل الكهف .
الكوشى
2018/12/19 at 9:49 م (UTC 2) رابط التعليق
الصورة هدية لنافع القال 3 شفع حرقو 3 لساتك
sami21
2018/12/19 at 10:07 م (UTC 2) رابط التعليق
عطبرة رجال
الهلاك للكيزان
Ayman Hassay
2018/12/19 at 10:17 م (UTC 2) رابط التعليق
أعجبني حرق دار المؤتمر الوطني وعقبال حرق الرئاسة إنت فهمتني