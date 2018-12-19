كبر: الاستقلال منحة من الله ويجب أن نحافظ على السودان

قال نائب رئيس الجمهورية، عثمان محمد يوسف كبر، إن استقلال السودان منحة من الله ونتيجة لجهود المناضلين الأوفياء ويجب علينا أن نحافظ على صيانة البلاد وحمايتها، وأكد أنه لابد في هذه المناسبة أن نجدد العزم والإرادة للمحافظة على حريتها وسيادتها.
وقال كبر يوم الأربعاء، خلال احتفال مجلس تشريعي الخرطوم بالاستقلال، يجيء هذا العيد الـ63 للاستقلال ونحن نمر بظروف استثنائية في المعيشة.
وأشار إلى أن مناسبة الاحتفال بالاستقلال يستعرض فيها الشعب سلسلة نضاله وكفاحه، وتفتح أمامه سبل التطور من أجل مجتمع تسوده الطمأنينة.
من جانبه دعا والي الخرطوم، الفريق أول شرطة هاشم عثمان الحسين، إلى تحسين إدارة الموارد وإعلاء قيم الشفافية، وأن الاستقلال مناسبة تستحق أن نحتفي به.
وفي ذات السياق قال رئيس تشريعي الخرطوم، صديق علي الشيخ، هنالك شكر مستحق للشعب بأن الذي يكابده وإن كان قاسياً لا يساوم به على أمنه واستقراره.
وأضاف “علينا أن نذكر بأن الاستقلال ذكرى مجيدة نستلهم منها العبر حتى لو كانت ظروفنا غير مواتية”.
شبكة الشروق
3 التعليقات
مغبون
2018/12/19 at 8:44 م (UTC 2) رابط التعليق
الاستقلال الحقيقي يوم كنسكم من علي وجه الارض . لعنة الله علي القوم الفاسدين المفسدين الظالمين
احمد
2018/12/20 at 12:56 ص (UTC 2) رابط التعليق
حليل الاستعمار كان الاستقلال بيوصلنا لي الحاصل على البلد
Aboahmed
2018/12/20 at 6:24 ص (UTC 2) رابط التعليق
قول الكلام ده لي كيزانك المعفنين الاول هم ماحافظوا على السودان قسموه جنوب وشمال واوغروا صدور الناس على بعضهم واشعلوا نار الفتنة والحروب في غرب السودان وفي شرق السودان وفي كل مكان ….ديل اخوان الشياطين وليس اخوان مسلمين ….