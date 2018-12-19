السودان.. المهدي بعد العودة: الاحتباس الحراري إن سُمح له بالاستمرار “حينجض” العالم

اقترح رئيس حزب الأمة القومي الصادق المهدي، يوم الأربعاء، صيغة عقد اجتماعي جديد للخلاص الوطني، يوقع عليها أبناء الوطن ويتم تقديمها بصورة جماعية محضورة وسلمية لرئاسة الجمهورية.
ودعا المهدي خلال مخاطبته لأنصاره بأمدرمان، بعد غياب دام 11 شهرا، ممثلي القوى السياسية والمدنية والأكاديمية والدينية والقبلية التجاوب مع الصيغة والتوقيع عليها والمشاركة في تقديمها.
وشدَّد على أن الصيغة، تشمل التزام الجميع بإجراء وقف إطلاق النار ووقف العدائيات، وتسهيل مهمة الإغاثات الإنسانية، وإطلاق سراح المحبوسين والأسرى، وكفالة الحريات العامة بضوابط لتنظيم ممارستها، وتكوين حكومة قومية برئاسة وفاقية.
في سياق مغاير شدَّد المهدي على أن موضوع الاحتباس الحراري إذا سمح له أن يستمر كما هو “سينجض” العالم.
وأضاف، “نحن لدينا في ذلك إمكانية كبيرة، وكنا وما زلنا مهتمين بتدهور البيئة الطبيعية ونحن من ضحايا الاحتباس الحراري، وتابعنا قرارات دولية تلزم الدول الملوسة بالبيئة بدفع أموال لتعويض الضحايا بصورة تواجه تلك الأضرار”.
ووجهت نيابة أمن الدولة، في أبريل الماضي، 10 دعاوى جنائية ضد المهدي، تصل عقوبة بعضها إلى الإعدام، وذلك استجابة لشكوى تقدم بها جهاز الأمن يتهمه فيها وآخرين بـ”التعامل والتنسيق مع حركات مسلحة متمردة لإسقاط النظام بالقوة”.
الخرطوم: باج نيوز
4 التعليقات
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الميكانيكي
2018/12/20 at 6:45 ص (UTC 2) رابط التعليق
نحن وصلنا لي مرحلة احتباس البول !!! نقطنا بي سكاتك جيت يا نذير الشؤم عشان تنفس الشرارة الانطلقت زي ما عملت في احداث سبتمبر
Abdelrahim
2018/12/20 at 7:00 ص (UTC 2) رابط التعليق
مع كامل احترامنا لقبيلة الحسانية ولكن الصادق المهدي ينطبق عليه المثل ( الناس في شنو والحسانية في شنو )
محمد عبدالرحمن
2018/12/20 at 9:50 ص (UTC 2) رابط التعليق
جاي عشان يتلب فيها تاني ..جاي يفتش الماضي …..جاي يمارس الثرثرة البلهاء واللاموضوعية …..جاي ينجضنا ….. جاي لسانه ماكلو مشتاق للنقة الفارغة….جاي يضيع زمن المساكين والغلابه ويلهيهم ……………..جاي بعد ما فات الأوان ………….. جاي مشتهي لمه…………..جاي يطفي اللمبه………….. جاي يوجع الموجوعين…………… جاي يغلغل المغلغلين………… جاي ليه وبعد إيه………… جاي تتكلم عن الاحتباس الحراري وأثره في البيئة…………. يا سوء حظنا الذي يلازمنا من زمن الإستقلال ، ألا يوجد وجوه غيركم؟ لقد سئمنا وجوهكم التي تشبه وجوه كهنة المسلسلات المصرية الغابرة …………….والله لا أدري ما الذي اقترفناه في حياتنا حتى يضيع كل العمر بين المنافي و تجرع مرارات العيش بالأوطان……….سئمنا وجوهكم التي تتاجر بأوجاع الشعب…يا ناس أرحمونا وأطلعو من حياتنا يطلع فيكم فيل.
العمرابي
2018/12/20 at 10:39 ص (UTC 2) رابط التعليق
والله ياريت هذا الشيء المسمى الصادق المهدي يقرأ كلامكم ده عشان يعرف قيمته الحقيقة عند الشعب.
أتفه كائن لأتفه حزب