الرئيس السوداني يلتقي نائب رئيس الوزراء الاثيوبي

أكد المشير عمر البشير رئيس الجمهورية على متانة العلاقات بين السودان واثيوبيا داعيا الي مزيد من التعاون بين البلدين في كافة المجالات ، جاء ذلك لدي لقائه ببيت الضيافة مساء الأربعاء نائب رئيس الوزراء الاثيوبي دمكي مكنن الذي نقل له تعازي اثيوبيا حكومة وشعبا للسودان في شهداء طائرة والي القضارف ورفقائه .
وفي تصريحات صحفية عقب اللقاء قال الدكتور الدرديري محمد احمد وزير الخارجية ان اللقاء تطرق لعدد من القضايا التي تهم البلدين ، علي رأسها معالجة كافة المسائل المتعلقة بالحدود ، كما اتفق الجانبان علي اهمية تقعيل لجان الحدود المشتركة ولجان ترسيم الحدود بين البلدين والعمل معا للانتهاء من المهمة في وقت مبكر واهمية تنشيط لجان التعاون القائمة بين البلدين في كافة مستوياتها
وقال نائب رئيس الوزراء الاثيوبي ” التقيت رئيس الجمهورية وتحدثنا بصراحة في كيفية تطوير العلاقات الثنائية واتفقنا علي تكوين لجان لتنفيذ الاتفاقيات ودعم التعاون بين البلدين في مختلف المجالات وتبادل الخبرات ومعالجة المسائل المتعلقة بالحدود “.
الخرطوم 19-12-2018م (سونا)
1 التعليقات
سوداني
2018/12/20 at 2:34 ص (UTC 2) رابط التعليق
اها المرا دي داعينو لطهور ولا حنه هههههههههه فالح ماشي اثيوبيا وجاي من اثيوبيا والله البنزين كان كفا البلد