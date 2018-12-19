السودان: “وزارة العدل” تجرم بيع “الكاش” بالشيك وتصفه بالابتزاز للمواطن

أعلنت وزارة العدل، تجريم ظاهرة بيع الكاش بالشيك المؤجل واعتبرتها مخالفة للقانون وتدخل في الثراء الحرام والمشبوه وربا الفضل، وقالت خلال فتوى قانونية أصدرتها الأربعاء، إنها تمثل معاملة غير مشروعة وابتزازاً للمواطن.
وقال وزير الدولة بوزارة العدل، محمود أبكر دقدق، إن ظاهرة بيع الكاش بالشيك المؤجل تعتبر جريمة وفقاً لقانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه لسنة 1989، حيث نصت المادة “3” من القانون “أن ربا الفضل هو بيع النقود بالنقود مع الزيادة”.
ونوه دقدق أن الشيك يعتبر من النقود وفقاً للمادة “3” من قانون تنظيم التعامل بالنقد لسنة 1989. وأضاف “إن هذه الظاهرة تمثل معاملة غير مشروعة وتمثل أيضاً استغلالاً للمواطنين”.
وأضاف قائلاً “أي مال يتم الحصول عليه عن طريق هذه المعاملة يعتبر ثراءً حراماً وإثراءً بلا سبب وفقاً للمادة “6” من قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه لسنة 1989 والمادة “165” من قانون المعاملات المدنية لسنة 1984.
وحذر دقدق المواطنين من الدخول في مثل هذه المعاملات المخالفة للأصول الشرعية والقانونية.
يُشار إلى أن متعاملين في السوق قد نشطوا عقب أزمة شُح السيولة النقدية مؤخراً، في إطلاق خدمة التعامل ببيع الكاش بالشيك المصرفي المؤجل.
شبكة الشروق
3 التعليقات
عبدالواحد حسن سيد
2018/12/20 at 6:10 ص (UTC 2) رابط التعليق
انت بدل تجرم المواطن طالب حكومتك بتوفير السيوله للمواطن لمواجهة متطلباته المعيشيه . ديل وزراء شنو ديل
Shawgi
2018/12/20 at 6:15 ص (UTC 2) رابط التعليق
ي وزارة العدل أكل مال الناس بالباطل أليس جريمة ي حاسب عليها القانون ….حجز أموال الناس فى البنوك خصبا عنهم أليس ضد القانون ….من المتسبب فى إفراز مثل هذة الممارسات السالبة أليس الدولة الفاشلة …كان عليك بالاحرى محاسبة الذين تسببو فى هذا الوضع …هذا لو اصلا توجد هيبة لوزارة العدل …عليكم بالسكوت وعدم فقع مرارتنا أيها …..
Aboahmed
2018/12/20 at 6:36 ص (UTC 2) رابط التعليق
أعلنت وزارة العدل، تجريم ظاهرة بيع الكاش بالشيك المؤجل واعتبرتها مخالفة للقانون………..!!!!!!!!!!!!!
طيب قولوا لينا السبب شنو في تفشي الظاهره دي !!!!!!!!!!!
هم انتو حكومة السجم والرماد ………………
افشل حكومه على وجه الارض………………….
حميتوا الناس قروشه حلاله…… حيعملوا شنو يعني غير كده والذنب كله عليكم……….
حسبنا الله ونعم الوكيل عليكم ……………….