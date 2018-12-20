رئيس الوزراء: نشتري الوقود ونبيعه بالكسر

أوضح وزير المالية معتز موسى بأن فكرة استقالته من منصبه بعيدة ورفع راية التحدي بعدم تقديم استقالته دون إكمال العمل الموكل إليه وقال ولدت متفائلاً ، ووالله لا أرى مشكلة كبيرة لا تحل ، وما يستقبل ولمن أسلم ولن أتراجع .
وأضاف معتز أن الحكومة تدعم (6) أنواع من الوقود وتقوم بشرائه بـ(40) مليون دولار وتبيعه بـ(4) ملايين دولار في نظرية أشبه بالكسر ، وقال بحسب صحيفة الانتباهة: (أسعار النفط كسر عديل وما في حل إلا ماس ونبيعه لنغطي ، وأي زول كسر دخل سجن الهدى) .
الخرطوم (كوش نيوز)
2 التعليقات
سامي الأمين
2018/12/20 at 10:37 ص (UTC 2) رابط التعليق
الحل انك تنتج البترول في بلدك يا ذكي , الحقول المنتجة و المكتشفة لو تم استثمار القليل فيها قادرة على مقابلة الاستهلاك المحلي و التصدير في أقل من عامين , لكن سماسرة الجبهة الإسلامية الذين يتكسبون من الاستيراد لن يكون ذلك في صالحهم !!
عرفت انتاجك ماشي ناقص كل يوم ليه ؟؟؟؟
ودالضو
2018/12/20 at 10:56 ص (UTC 2) رابط التعليق
وأنت تاجر ولا شنو دا أصلا شغلك إنك توفر احتياجات المواطن من وقود وخلافة عشان كدا تبيع بالكسر ولا غيره دي مامشكلة المواطن المهم توفر الاحتياجات ماقادر توفرها ورينا عرض اكتافك.