معتز: لا خلاف بيني وقوش .. ولن أستقيل

أعلن رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية معتز موسى، عدم وجود خلافات بين الجهاز التنفيذي وجهاز الأمن والمخابرات .
وقال معتز إن ما يثار حول الخلاف بينه وصلاح قوش غير صحيح، وتابع قائلاً: “مرة لقيت قوش وقلت ليهو تعال نتشاكل”، وأوضح إن النقاشات داخل اجتماعات الدولة تتصف بالحيوية والجدية والحقيقية وليس كلها قهوة وشاي .
وقطع بعدم وجود اتجاه لتقديم استقالته ما لم يسلم ويكمل المهمة التي أوكلت له، وقال: ” أصلا ما بقدم استقالتي لمن اسلم للنهاية”، وكشف عن تحويل سيارات المسؤولين (اللاندكروز) الى سيارات إسعاف، وقال تم استلام نحو 21 سيارة من جملة 854 في اطار سياسة الدولة لتقليل الإنفاق وترشيد الصرف .
ووصف معتز خلال المؤمر الصحفي الأول بمناسبة مرور 100 يوم من تسلمه لمهامه انتخابات لو العالم ده أمين، واكد موسى بقاء آلية صناع السوق لتحديد سعر الصرف، وقال إنها باقية كالشوكة، ونفى وجود مظاهرات بالبلاد، وأضاف “أنا أضمن ليكم 100% ما في زول بيطلع مظاهرة” .
وأعلن عن خسائر فادحة تتكبدها الدولة جراء سياسة الدعم التي يتم تطبيقها في عدد من السلع، وقال “رفع الدعم عن الخبز يضر بفئة من المواطنين لكن الإبقاء عليه يضر بالوطن، وأضاف نتعامل بتجارة الكسر في الوقود ونشترى باخرة البنزين بقيمة 40 مليون دولار أسبوعياً ونبيعها بـ4 مليون”، وتابع “أي زول كسر في البلد دي مشى سجن الهدى”، وأوضح بحسب صحيفة آخر لحظة أن الخروج من هذه الخسائر لن يتم إلا عبر إنتاج “الماس” .
الخرطوم (كوش نيوز)
2 التعليقات
محمد امين
2018/12/20 at 1:50 م (UTC 2) رابط التعليق
والله المنصب ده تاني الا اقلعوك منه قلع
انتوا مشهورين بالتشبث علي الكراسي
هذه اخلاقكم ولاشك في ذلك
alkarazy
2018/12/20 at 7:32 م (UTC 2) رابط التعليق
ونشترى باخرة البنزين بقيمة 40 مليون دولار أسبوعياً شفت خطئك الفادح!!!تشتري كحكومه لماذاااااااااا! دا شغل شركات ماكنت عايش زمن موبيل!شل اجب كنت في ولامافي؟؟؟؟ دخول الحكومه هو سبب رئيسى ف دعم الدولار وليس الجنيه عرفت الخطأ ولا مصر تبيع وتشتري زي حجه الفول والتسالي عيب جدا كلامك هذا