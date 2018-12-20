المسجل التجاري: (1816) شركة مخالفة للوائح والقوانين والحملة ستطال الكيانات الحكومية والبنوك

كشفت وزارة العدل خلال الحملة الميدانية لتفتيش المؤسسات والشركات وأسماء الاعمال، عن وجود 1816 شركة تعمل بصورة غير مقننة مخالفة للوائح وقانون الشركات لعام 2015م، من جملة 54037 شركة تمثل العدد الكلي للشركات والكيانات المسجلة منذ صدور قانون الشركات 1925م.
وأكد المسجل التجاري العام المستشار محمد أحمد الغالي، خلال ترؤسه الاجتماع الثامن للجنة العليا المشتركة لتفتيش الشركات والكيانات التجارية امس، وجود بعض الشركات والمؤسسات الحكومية والخاصة تعمل بصورة غير مقننة، واعلن توجيه الحملة في المرحلة المقبلة للكيانات الحكومية والمصارف والبنوك، بموجب قرار وزير العدل الاخير القاضي بتمديد الحملة لثلاثة اشهر وفق ما تقتضيه اللوائح والنظم.
وشدد الغالي، على ضرورة استمرارية الحملة وعدم التساهل مع جميع الكيانات التي لا تعمل بصورة شرعية، وتمسك بعدم استثناء أي من الكيانات الحكومية والخاصة، واشار الى ان الحملة ستمتد الى جميع الولايات في الفترة المقبلة.
ونوه المسجل التجاري العام، الى وجود عدد 887 من فروع الشركات والمؤسسات الاجنبية التي تزاول أعمالها بالسودان، وأن اللجنة زارت 20 فرعاً منها 11 فرعاً مخالفاً للوائح، ودعا جميع الشركات والمؤسسات بكل القطاعات للاسراع لتوفيق اوضاعها خلال الفترة المقبلة حتى يتسنى لهم العمل بالطرق القانونية.
الخرطوم: عواطف ادريس
صحيفة الجريدة
1 التعليقات
سودانى مغبووووون
2018/12/20 at 11:18 ص (UTC 2) رابط التعليق
هو المشكله فى التفقد والزيارات وحصر المخالفات ..
المشكة فى الاحكام القضائية وتناسبها وحجم الضرر بالاقتصاد
وسرعة اصدار تلك على كل تلك الشركات المخالفة وتنفيذها
وكذلك سرعة التنفيذ .. والتنفيذ على الجميع دون استثناء او تاجيل او تحلل …