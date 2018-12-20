معتز يؤكد عدم رفع الدعم عن السلع الأساسية

أكد رئيس مجلس الوزراء، معتز موسى، ووزير المالية والتخطيط الاقتصادي، يوم الأربعاء، عدم رفع الدعم عن السلع الأساسية، ونادى بضرورة ضبط دعم السلع وحسن توزيعها.
وأكد خلال اللقاء الإعلامي بمجلس الوزراء خلو مشروع الموازنة، من أي زيادات ضريبية أو أعباء جمركية إضافية ما عدا رفع الضريبة المفروضة على التبغ والسجائر من 30% إلى 40%، بالإضافة إلى 2% على صادر الأعلاف .
وأشار إلى أن مشروع موازنة العام المقبل يتمدد على البرامج والأداء من خلال عشرة أهداف لتنفيذ 394 برنامجاً تشتمل على المشروعات والأنشطة التي تلبي احتياجات المواطن الأساسية، لافتاً إلى زيادة اعتمادات برامج التنمية القومية بنسبة 22% في موازنة 2019 بهدف زيادة تحريك جمود الاقتصاد وإحداث نقلة نوعية.
وأضاف أن مشروع موازنة 2019 ركز على الاستمرار في الدعم الاجتماعي عن طريق الدعم المالي المباشر، والدعم العيني والسلعي، بالإضافة إلى توسيع مظلة التمويل الأصغر وتوسيع تغطية مظلة الضمان الاجتماعي.
شبكة الشروق
1 التعليقات
عجب رجب
2018/12/20 at 2:39 م (UTC 2) رابط التعليق
دة شنو؟؟
الرئيس يقول مافى داعى ل دعم البنزين؟؟
ودة يقول كلام تانى؟؟
يصدقزا منو؟؟ظ