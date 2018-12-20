المؤتمر السوداني: تظاهرات عطبرة وبورتسودان وضعتنا امام تصعيد العمل الجماهيري

قال حزب المؤتمر السوداني، إن تظاهرات جماهير مدينتي عطبرة وبورتسودان وضعتهم امام خيار واحد هو تصعيد العمل الجماهيري المقاوم للنظام.
وذكر الحزب في بيان تحصلت (الجريدة) على نسخة منه أمس، إن التظاهرات امس، تمثل قفزة في مسار هبة ديسمبر المجيدة التي انطلقت من الدمازين وعمت مشارق ومغارب البلاد.
ودعا الحزب كافة جماهير الشعب السوداني وكل قواه السياسية للوحدة ونبذ التباينات الثانوية وتصعيد العمل المقاوم لوضع البلاد على مسار الانتقال عبر سلطة انتقالية تضع في رأس مهامها وقف الحرب ووضع حد للغلاء ومحاربة الفساد وإصلاح الاقتصاد وتوفير السلع الأساسية ورفع الأجور وكفالة الحريات العامة.
ورأى الحزب أن تلك المطالب ستتحقق متى ما تم التوحد حولها، ودعا لعدم التعرض للمتظاهرين.
الخرطوم: رابعة ابو حنة
صحيفة الجريدة
1 التعليقات
نقاااي
2018/12/20 at 2:19 م (UTC 2) رابط التعليق
الجقلبه حصلت
حرامية اولاد كلب
( تاكلوا مال النبي )