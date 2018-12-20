بالصور.. مدينة دنقلا تخرج في تظاهرات بسبب زيادة الأسعار وأنباء عن حرق دار الحزب الحاكم

اندلعت اليوم الخميس تظاهرات بمدينة دنقلا عاصمة الولاية الشمالية بالسودان, احتجاجاً على أزمة الخبز وزيادة أسعاره.
وبحسب متابعات محرر موقع النيلين فقد أظهرت صور نشرها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي إندلاع النيران في مدينة دنقلا, وأكد نشطاء بارزون على فيسبوك أن المتظاهرون قاموا بحرق دار الحزب الحاكم بالمدينة.
وكانت مدينة عطبرة قد سبقت دنقلا في التظاهرات حيث اندلعت يوم أمس الأربعاء تظاهرات بمدينة عطبرة بولاية نهر النيل شمالي السودان، احتجاجاً على أزمة الخبز وزيادة أسعاره في بعض المخابز من واحد جنيه إلى ثلاثة جنيهات.
ويشهد السودان أزمة اقتصادية خانقة، تسببت في شح الوقود والخبز، صاحبتها أزمة في السيولة بالمصارف، مما خلق حالة غضب وتذمر في أوساط الشارع السوداني.
وأكد الرئيس السوداني عمر البشير أمس الأول، خلال الاجتماع التاسع للهيئة التنسيقية العليا للحوار الوطني، “عدم وجود إصلاح اقتصادي حقيقي دون رفع الدعم، مشيراً إلى عدم وجود منطق لدعم الوقود خاصة البنزين لأن الدعم يذهب للمقتدرين، في وقت قال فيه إن ما تمر به البلاد هذه الأيام “حالة عارضة سنتجاوزها قريباً إن شاء الله، بالتدابير المحكمة والحلول الناجحة”.
محمد عثمان _ الخرطوم
النيلين
4 التعليقات
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زول ساي
2018/12/20 at 2:02 م (UTC 2) رابط التعليق
حريقة تحرق الباقى أننا فى قلب الاحداث ثوار ثوار أحرار قد تهاوت شجرة الكيزان يا على سجمان محمد طه ابقى راجل واركز ما تقوم تشتت وتلحق بنتك فى ماليزيا
haider
2018/12/20 at 2:36 م (UTC 2) رابط التعليق
كلهم سجمانين خاضه الموجدين في السلطه عمر وبكري ورئس البرلمان.
تــــــــاق
2018/12/20 at 2:52 م (UTC 2) رابط التعليق
لعنة الله عليكم بقدر ما ألمتو وعذبتو الشعب السوداني .. بقدر ما قتلتو. بقدر ما شردتو. بقدر ما ذليتو. بقدر ما اهنتو .. بقدر ما ظلمتو الشعب السوداني لعنة الله عليكم من لدن سيدنا ادم الي يوم الدين. .
اللهم احصهم عددا
واقتلهم بددا
ولا تغادر منهم احدا
مهدي
2018/12/20 at 3:04 م (UTC 2) رابط التعليق
اللهم عليك بهم. اللهم فرج عن السودان اللهم ثبت الثوار. اللهم خلص السودان من الكيزان
كنت اقول مكانهم السجون. ولاكن لا مكان للكيزان في السودان غير القبور