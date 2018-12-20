بدر الدين محمود: نمو الموازنة من أعلي المعدلات جنوب الصحراء

أكد د. بدر الدين محمود وزير المالية الأسبق أن معدل النمو الإقتصادي بموازنة العام 2019م والبالغ5,1% يعتبر من أعلى معدلات النمو في جنوب الصحراء والإقليم بصفة عامة.
وقال محمود في تصريح لـ(smc) أن موازنة الحكومة للعام 2019م جاءت منصفة للمواطن في ظل تحديات وأوضاع معقدة إقتصادياً علي المستويين الدولي والإقليمي، مبيناً أنها عملت على مجابهة هذه التحديات بكثير من الإيجابيات من خلال إستهداف نمو الناتج المحلي الإجمالي إيجاباً بصورة كبيرة.
ودعا محمود إلأى ضرورة أن يكون النمو واسعاً وشاملاً وجالباً للوظائف ومستهدفاً زيادة الصادرات من ناحية وزيادة حصيلة النقد الاجنبي .
الخرطوم (smc)
1 التعليقات
وطني100%
2018/12/20 at 11:08 م (UTC 2) رابط التعليق
داير ترجغ تاني للوزاره صاح..
الله بيسالك جنوب الصحراء السودان وتشاد ومالي وجنوب السودان وووو كلها الحال من بعضه … روساء مركبين لوحات ملكيه .. ووزراء جاهم زهايمر في مناصبهم … أنتو بقت عليكم الطشاش في بلد العمي بشوف