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سياسية

2018/12/20

2018/12/20


بالصور.. اللواء بالجيش “محي الدين” يلتحم مع المتظاهرين شرقي السودان



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نشر نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي صورة للواء محي الدين قائد حامية عسكرية شرقي السودا، يقف بكل مهابة وسط المتظاهرين الذين زيّنوا شوارع القضارف، وطالبهم بعدم التعرض للممتلكات العامة، وأن لا يلجأوا للعنف لأنهم تحت حماية الجيش.

الخرطوم (كوش نيوز)

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