بالصور.. اللواء بالجيش “محي الدين” يلتحم مع المتظاهرين شرقي السودان

نشر نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي صورة للواء محي الدين قائد حامية عسكرية شرقي السودا، يقف بكل مهابة وسط المتظاهرين الذين زيّنوا شوارع القضارف، وطالبهم بعدم التعرض للممتلكات العامة، وأن لا يلجأوا للعنف لأنهم تحت حماية الجيش.
الخرطوم (كوش نيوز)
نشر نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي صورة للواء محي الدين قائد حامية عسكرية شرقي السودا، يقف بكل مهابة وسط المتظاهرين الذين زيّنوا شوارع القضارف، وطالبهم بعدم التعرض للممتلكات العامة، وأن لا يلجأوا للعنف لأنهم تحت حماية الجيش.
الخرطوم (كوش نيوز)
1 التعليقات
menshy
2018/12/21 at 12:11 م (UTC 2) رابط التعليق
ذكاء منقطع النظير من سعادة اللواء الشرقي .