توقف مفاجئ لموقع فيسبوك وتطبيق واتساب في السودان

توقف مساء الخميس، كل من تطبيق واتساب وموقع فيسبوك عن العمل لدى مستخدميه في السودان وذلك بحسب إفادات من محرري ومراسلو صحيفة كوش نيوز بالخرطوم وعدد من الولايات السودانية.
وقد أدى هذا العطل المفاجئ إلى توقف إجراء أي عملية بتطبيق واتساب،كما تعثر الدخول تماماً لموقع فيسبوك أو المسنجر، حتى لحظة تحرير الخبر (الدقائق الأولى من صباح الجمعة).
وتساءل الكثير من الناس عن أسباب التوقف، ويتوقع البعض أن السبب قد يكون وفق إجراء إحترازي من الحكومة السودانية، بعد الإحتجاجات التي شهدتها مدن سودانية مختلفة ضد الغلاء.
وقد إتسعت الاحتجاجات في السودان يوم الخميس، في اليوم الثاني على اندلاعها في مدينة عطبرة شمالي البلاد، لتشمل العاصمة الخرطوم ودنقلا وبربر وسِنار والقضارف، وكريمة، وعدد من المدن الصغيرة الأخرى، وشهدت العاصمة الخرطوم مساء الخرطوم تسلل بعض المخربين للتظاهرات السلمية وقاموا بتهشيم سيارات المواطنين وحصبها بالحجارة بحسب شهود عيان تحدثوا لكوش نيوز، بالإضافة لحرق وتدمير عدد من المباني الحكومية في مدن سودانية مختلفة.
وإعتباراً من مساء الأربعاء الماضي رفعت القوات الأمنية في السودان درجة الإستعداد والتأهب لمواجهة أثار الغضب الشعبي والتظاهرت التي إندلعت في العديد من المدن السودانية يوم الأربعاء وتواصلت يوم الخميس بسبب الأزمة الإقتصادية التي تشهدها البلاد من غلاء في الأسعار وشح في الخبز والمحروقات، وكانت أعنفها في مدينة عطبرة شمالي السودان فيما شملت مدن اخرى مثل مدني، وبورتسودان، دنقلا، والقضارف.
ويعاني السودان من أزمات في الخبز وشح في المحروقات التي تحظى بدعم حكومي كبير وكذلك صعوبة في الحصول على النقد من المصارف، مما شكل معاناة كبيرة للمواطنين، وخرج سكان العديد من المدن السودانية في تظاهرات وإحتجاجات ضد الغلاء يومي الأربعاء والخميس.
الخرطوم (كوش نيوز)
1 التعليقات
أسامة
2018/12/21 at 2:33 ص (UTC 2) رابط التعليق
صديقي يعمل في وزارة الاتصالات قال لي يوم أمبارح إقتحم برج الاتصالات عدد من كبار ضباط الامن فيهم اللواء والرائد وعدد من الجنود وطلبوا من مدير الهئية القومية للاتصالات (دكتور يحي عبدالله) قطع خدمة الانترنت بسبب المظاهرات لكن دكتور يحي رفض وقال ليهم ما بنقدر نعمل حاجات ذي دي لأسباب سياسية وطالبهم يجيبو أمر أو قرار من وزير الاتصالات أو مدير الامن وقال ليهم أنا لا أعمل تحت إمرتكم.. الضباط طوالي مسكوا الراجل من ملابسه وسحبوه معاهم وقالوا ليهو لو داير قرار تعال شوفو بنفسك هناك في رئاسة الامن،، المهم بعد ساعتين دكتور يحي رجع ودخل مكتبه وهو قرفان وملابسه مكرفسة وعمل إتصالات بجهات ما معروفة وتناسي الموضوع. اليوم الصباح جوهو نفس المجموعة شايلين قرار من رئاسة الجمهورية وموقع عليه رئيس الجمهورية شخصياً بإعفاء يحيي عبدالله من رئاسة الهئية القومية للإتصالات وتعيين لواء أمن مصطفي عبدالحفيظ…. وطردوا دكتور يحي بطريقة مهينة جداً أمام كل الموظفين…. المدير الجديد بتاع الامن ده جمع الفنيين والمهندسيين بتاعين الهئية وقال ليهم بالحرف الواحد: أنا بعرف الإتصالات دي وفاهمها أكثر منكم فأي واحد يلف ويدور معاي ويعمل فيها شفت أنا ما برحمه والان المطلوب منكم حاجة واحدة بس وهي تعطيل خدمات الانترنت في السودان فوراً…. الموظفين المساكين طبعاً خافو وكانوا دايرين ينفذوا الامر فعلا ويقطعوا الانترنت من البلد وبدأو الشغل لكن بعد فترة في ناس أتكلموا مع اللواء وقالوا ليهو يا سعادتك قطع الانترنت ده بيوقف البلد ويعطل والبنوك وشركات الطيران ومؤسسات كتيرة مهمة يعني ده عملية خطيرة جداً لكن ممكن نوقف ليك الحاجات اللي بتهمك بس مش أنت داير شبكات التواصل الاجتماعي تقيف ممكن نوقفها.. اللواء قال ليهم خلاص وقفوها وما داير أشوف فيسبوك ولا واتساب ولا زفت تاني.
وهذا ما حدث.. الان شبكات التواصل الإجتماعي كلها متعطلة بسبب اللواء أمن مصطفي عبدالحفيظ.