الدعم السريع: لسنا أعداءً للشعب.. ولا نشارك في فض التظاهرات

استنكرت قوات الدعم السريع المحاولات الجارية لتصويرها كعدو للشعب، نافية أن يكون من ضمن مهامها المشاركة في عمليات داخلية من شاكلة فض التظاهرات.
وشدد بيان صادر عن قوات الدعم السريع، – حسب (التيار) التي تلقت نسخة منه يوم الخميس – شدد بأن القوة تعمل بانضباط عالٍ، وتلتزم بتوجيهات القيادة، على عكس ما يصوره (الكثير من المرجفين ممن يحاولوا أن يجعلوا منها عدواً).
وصدرت تحذيرات من منصات اجتماعية باحتمالية مشاركة القوة في قمع التحركات الاحتجاجية ضد الغلاء في عدة مدن سودانية، ورد البيان بأن (قوات الدعم السريع لا علاقة لها بعمليات الأمن الداخلي مثل فض أعمال الشغب، وإن ذلك من صميم واجبات ومهام قوات الشرطة).
الخرطوم (كوش نيوز)
1 التعليقات
كيمو
2018/12/21 at 6:57 م (UTC 2) رابط التعليق
يعني بطمنو المخربين
يا ناس كوش نيوز يا اولاد الحرااام
خططكم كلها اتكشفت يا اولاد الزني