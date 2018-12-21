عاجل : تعليق الدراسة بجميع المدارس ورياض الأطفال بولاية الخرطوم

أصدرو وزارة التربية والتعليم بولاية الخرطوم قراراً بتعليق الدراسة فى جميع مدارس الولاية، “الثانوية والأساس ورياض الأطفال” بالمنهجين الوطني والأجنبي اعتباراً من يوم الأحد 2018/12/23 إلى حين إشعار آخر.
وكانت تظاهرات قد عمت عدد من مدن السودان، إحتجاجاً على شح الخبز وزيادة أسعاره، صاحبتها أزمة في الوقود والسيولة، أدت إلى غضب وتذمر في أوساط الشارع السوداني.
وقد تسببت التظاهرات في مقتل نحو 10 أشخاص، بحسب إحصائيات أولية، حرق مقار المؤتمر الوطني بكل من عطبرة ودنقلا، وحرق بعض مباني حكومية، وبعض التلفيات والنهب في ممتلكات المواطنين خاصة بالقضارف.
الخرطوم (كوش نيوز)
1 التعليقات
صديق حسين
2018/12/22 at 3:04 ص (UTC 2) رابط التعليق
علقتم و اغلفتم المدارس فهل ستستطيعون غلق السنه الجائعين يا أيها المجرمون السفله؟ ان الثوره ماضيه في اقتلاعكم واحقاق العدل فيكم بماهو متاح وقتها أي انه عقاب الشعب على الظلمه الذي لا يترجى المحاكم و لا يعبأ بالقانون فقانونه الظرفي هو النافذ فالسحل على الطريقه الغذافيه او الصالحيه هي ابهى الطرق للخلاص منكم لتتجرعو من نفس كأس الظلم الذي عاملتم به شعبكم الصابر و سيشهد العالم باثره كيف سيتم اخذ الحق فيكم والأيام بيننا