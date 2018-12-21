الرئيس السوداني وكيلاً لخمسة زيجات يوم الجمعة في مسجد بالخرطوم .. تواصل المظاهرات في العاصمة

يعتبر يوم الجمعة من أكثر الأيام التي يتم فيها الزواج في السودان حيث تجرى مراسم عقد القران الشرعي في المساجد بعد أداء صلاة الجمعة وتنتقل الولائم والحفلات في الصالات والمنازل.
وكتب الصحفي والكاتب المعروف عزمي عبد الرازق يوم الجمعة 21 ديسمبر الجاري بحسابه الرسمي، على فيسبوك (البشير وكيلاً لخمسة زيجات اليوم في مسجد النور بضاحية كافوري)، وأصبحت العديد من الأسر السودانية تتباهى في زيجاتها بتوكيل شخصية عامة وشهيرة لإجراءات الزواج.
ويشهد السودان هذه الأيام تظاهرات واسعة، تواصلت يوم الجمعة، في اليوم الثالث على اندلاعها حيث بدأت مدينة عطبرة شمالي السودان يوم الأربعاء الماضي، لتشمل العاصمة الخرطوم ودنقلا وبربر وسِنار والقضارف، وكريمة، وعدد من المدن الصغيرة الأخرى، وشهدت العاصمة الخرطوم مساء الخميس الخرطوم تسلل بعض المخربين للتظاهرات السلمية وقاموا بتهشيم سيارات المواطنين وحصبها بالحجارة بحسب شهود عيان تحدثوا لكوش نيوز، بالإضافة لحرق وتدمير عدد من المباني الحكومية في مدن سودانية مختلفة.
ونقل مراسل كوش نيوز أن ضاحية الحاج يوسف إحدى الأحياء العريقة بالعاصمة الخرطوم شهدت تظاهرات كبيرة شارك قيها المئات عصر يوم الجمعة واستمرت في مناطق مختلفة من الحاج يوسف حتى الليل، وهتف المواطنين ضد الغلاء وطالبوا بإسقاط النظام ورفعو شعار سلمية ضد الحرامية، وعندما وصلت قوى الأمن لتفريغهم هتفوا “شعب واحد جيش واحد” مما جعل القوات تراقب التظاهرة فقط دون تدخل، وعندما توسعت الإحتجاجات بإحراق الإطارات وإغلاق الطرق إستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع ضد المتظاهرين لتفريغهم.
ويعاني السودان من أزمات في الخبز وشح في المحروقات التي تحظى بدعم حكومي كبير وكذلك صعوبة في الحصول على النقد من المصارف، مما شكل معاناة كبيرة للمواطنين، وخرج سكان العديد من المدن السودانية في تظاهرات وإحتجاجات ضد الغلاء يومي الأربعاء والخميس، وإستمرت حتى مساء الجمعة.
الخرطوم (كوش نيوز)
4 التعليقات
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salahedin fadlala
2018/12/22 at 10:17 ص (UTC 2) رابط التعليق
اعتبرت الانقاذ ان سكوت الشعب وصبره هو ضعف واستسلام فاستمرأت التسلط،،،والان ينتفض،،،لماذا يعترض جهاز الامن علي التعبير والتظاهر السلمي تحت رعاية الشرطة وهو الافضل بدلا من الكبت ونتائجه الماثلة،،
sami21
2018/12/22 at 3:37 م (UTC 2) رابط التعليق
اين امنجية الموقع (اخوة شروم)
أب زرد
2018/12/22 at 4:38 م (UTC 2) رابط التعليق
زواجات باطلة والله أعلم، وما أظنهن يولدن بسبب الوكيل العاقر دا
عابد
2018/12/22 at 4:52 م (UTC 2) رابط التعليق
هو اصلا عارف ولا حاسي بالحاصل شنو زول فارغه بس والله عيب وخربت تاريخك في لحظات والان اذا لم تحسم الامور سوف تضع كل تاريخك في مزبلة التاريخ