تورط الموساد وحركة عبد الواحد في أعمال التخريب

أعلن مدير جهاز الأمن والمخابرات الفريق أول صلاح عبد الله قوش، تورط خلية تتبع لحركة عبد الواحد تم تجنيدها بواسطة الموساد في أعمال التخريب التي انتظمت عدداً من المدن، كاشفاً عن تشكيل تلك الخلية لغرفة التخريب في دنقلا وعطبرة وود مدني والحاج يوسف والكلاكلات، في ذات الأثناء التي أكد فيها قوش قبضهم (7) من أفراد الخلية في عطبرة، ووفقاً لصحيفة الانتباهه تم ضبط رئيس الخلية في دنقلا وبعض منسوبي الخلية.
الخرطوم (كوش نيوز)
1 التعليقات
ابوهبه
2018/12/22 at 6:31 م (UTC 2) رابط التعليق
ياخي خافو الله هؤلاء الجرخي والمؤتي لم يخرجو كلهم من السودان واغلبهم طلبة في اصغرمن اصغر ابنائكم يا محرمين