المدير السابق لهيئة الاتصالات: لم تمارس ضدي ضغوط لقطع الإنترنت

نفى المدير العام السابق للهيئة القومية للاتصالات، د. يحي عبد الله حمد ما يشاع بأن هناك ضغوط مورست عليه لإيقاف خدمة الإنترنت الأمر الذي أدى لإقالته حسب ما يشاع بمواقع التواصل الاجتماعي.
وقال حمد، أن إعفائه من منصبه أمر طبيعي وعادي في سنة العمل التنفيذي حسب تقديرات القيادة.
واعرب عن أمنياته بأن يوفق خلفه المهندس مصطفى عبد الحفيظ في إدارة الهيئة مؤكدا بأنه يلبي نداء الوطن في أي موقع متى ما طلب منه.
وكان رئيس الجمهورية عمر البشير قد أصدر قراراً أعفى بموجبه يحيي عبدالله من منصه وعين المهندس مصطفى عبدالحفيظ مديراً عاماً للهيئة خلفا له.
وشهد نفس اليوم تذبذب في خدمة الإنترنت وقطع لتطبيقات التواصل الاجتماعي خاصة فيسبوك وواتسآب في السودان.
وشهدت عدة ولايات بالسودان احتجاجات منذ يوم الأربعاء، فيما تتخوف السلطات من توسيع دائرة التظاهرات بالولايات بمساعدة وسائل التواصل الاجتماعي.
وبحسب صحيفة آخر لحظة لجأ اغلب رواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى استجلاب تطبيقات حديثة لكسر الحظر الذي فرضته الحكومة عبر هيئة الاتصالات.
الخرطوم (كوش نيوز)
1 التعليقات
المهاجر
2018/12/22 at 11:39 ص (UTC 2) رابط التعليق
جرذ باطل هذا المعتوه يحي عبد الله حمد