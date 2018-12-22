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سياسية

2018/12/22

2018/12/22


قوش: لن نرفع الدعم عن الوقود والدقيق



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أجاب قوش عن أسئلة حول رفع الدعم عن الدقيق والمحروقات وحظر وسائل التواصل الاجتماعي منذ ليلة (الخميس) حسب (صحيفة السوداني)، بقوله: (الحقيقة الثابتة الآن: إنه لا رفع للدعم عن الدقيق، ولا رفع للدعم عن المحروقات .. ولسنا مع حجب السوشال ميديا، بل نحن مع التفاعل معها، ودحض الشائعات وتمليك المعلومات الحقيقية). وقال إن هذا الأمر من اختصاصات وزارة الإعلام والاتصالات، والآن هناك تحاور معهم بصدده.

الخرطوم (كوش نيوز)

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