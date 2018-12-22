الجكومي : لم أسمع بوزراء الاتحادي الأصل إلا عند تعيينهم

كشف القيادي بالحزب الاتحادي محمد سيد أحمد، أسباب خروجه على الشريف زين العابدين الهندي وعودته للاتحادي الأصل، مبيناً أن الشريف كان بصدد دمج حزبه في المؤتمر الوطني، وأشار إلى أن الوزراء الذين يمثلون الاتحادي الأصل في الحكومة الآن غير معروفين ولم يسمع بهم إلا عند تعيينهم، موضحاً أن قيادات الحزب أبعدوا من المناصب بسبب الوضع الذي يعيشه الحزب.
وقال سيد أحمد في حواره إنه عند لقائه بدكتور جون قرنق في العام 2005م وجده يحمل “مرارة” على أهل الشمال وإنهم يظلمون أهل “جبال النوبة والنيل الأزرق وأبيي”، مبيناً أنه أوضح له أن الجنوب ظلم الشمال، مشيرًا إلى أن ذلك ما دفعه لتكوين كيان الشمال.
وأكد سيد أحمد أنه وعدد من الاتحاديين تحملوا ثمن التواجد في الساحة السياسية عندما اختفى الاتحاديون وأنهم بذلك دفعوا الثمن تشريداً وتعذيباً، مبيناً أن الاتحادي الأصل يعيش أزمة كبيرة لأنه لا توجد به ديمقراطية. وقال “عندما نجرد مسيرة الحزب منذ العام 1989 نجد أن المخلصين داخل الحزب لا يتعدى الخمسين رجلاً” وأضاف “أنا عضو الحزب 34 لا أعرف هؤلاء النواب والوزراء وأسمع فقط بالتعيين، فنحن الآن نعيش تحت اللامؤسسية”.
الخرطوم: معاوية السقا
صحيفة الصيحة
1 التعليقات
سودانى مغبووووون
2018/12/22 at 7:43 م (UTC 2) رابط التعليق
والجابرك تعيش تحتها شنو اللاسمسميه دى !!!! ماتمشى تشوف ليك شغله …