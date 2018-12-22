قوش: لسنا مع حجب وسائل التواصل الاجتماعي

كشف الفريق أول مهندس صلاح قوش عن مقتل 3 متظاهرين، 2 منهم في القضارف وآخر في عطبرة أمس. وقال قوش لدى تنويره القيادات الإعلامية بجهاز الأمن والمخابرات أمس: (إن قتيل عطبرة توفي نتيجة هجوم على مركز الشرطة)، وأضاف: القوات المسلحة، الأمن والشرطة يعملون بتنسيق تام لإدارة الأحداث، القوات المسلحة مهمتها حماية المرافق، والشرطة التصدي للشغب والأمن توفير المعلومات ومساعدة الشرطة حال طلبها تدخله لفض الشغب.
الموساد وعبد الواحد
وإتهم مدير جهاز المخابرات، جهاز الموساد الإسرائيلي بالضلوع في الأحداث وتدريبه عناصر من حركة تحرير السودان جناح عبد الواحد محمد نور، وقال: هذه العناصر عادت من إسرائيل وتم تسريبها إلى السودان عن طريق نيروبي وعدد الذين دخلوا البلاد حتى الآن 280 ونحن نرصدهم منذ وقت.
وقد قاموا بتشكيل غرف لإدارة التخريب في (دنقلا وعطبرة والخرطوم)، وكشف تحركت 3 (بكاسي) قبل يوم من التظاهرات لإشعال الفتنة في عطبرة والدامر وبربر، كما قبضنا على رئيس الخلية في دنقلا. وحمل قوش هذه الخلية حرق المؤسسات العامة ودور المؤتمر الوطني.
القوى السياسية
واستبعد قوش أن تكون قوى المعارضة هي التي خططت للتظاهرات. وقال: صحيح إن الجو كان مشحوناً، ولكن الخلافات هي عنوان العلاقة بين فصائل المعارضة. وعندما دعا إبراهيم الشيخ القيادي بالمؤتمر السوداني للتظاهرات رد عليه فاروق أبو عيسى أن قوى نداء السودان التي ينتمي إليها حزب الشيخ تقف مع الهبوط الناعم، بينما قوى الإجماع هدفها واضح وهو إسقاط النظام. وزاد: المعارضة الآن تحاول أن توظف هذه الأحداث لصالحها، وفي ذلك حق والمظاهرات لا تزعجنا ولا توترنا. وكشف عن أن الحزب الشيوعي السوداني وجه عضويته للحاق بالتظاهرات بعد اجتماع عقده الخميس الماضي. وقال: مظاهرات العباسية بأم درمان أمس نظمها الحزب الشيوعي فرع العباسية، (وأنا كنت ساكن هناك وبعرفهم).
السوشيال ميديا
وأكد مدير جهاز الأمن والمخابرات أن الجهاز ليس مع حجب وسائل التواصل الاجتماعي. وقال: قناعاتنا مع عدم الحجب والتفاعل معها، ورؤيتنا أن نكون في قلبها ونهزم الأكاذيب (نقتحم محل الشر لنحوله إلى الخير). وأضاف: الآن هناك نقاش حول الأمر مع وزارة الاتصالات، فهي المعنية بذلك.
أسباب الاحتجاجات
وقال الفريق أول صلاح قوش: إنه في اليوم الذي اندلعت فيه الاحتجاجات بعطبرة، لم يكن هنالك جوال دقيق مدعوم، وعندما استفسرنا عن السبب، ذكروا أن الشاحنات التي من المفترض أن تنقل الحصة كانت تقف في الصف للتزود بالجازولين. ووصف هذا الرد بأنه غير موضوعي، مؤكداً أن ذات الأسباب هي وراء اندلاع الاحتجاجات في بورتسودان، حيث لم يجد الطلاب الخبز، وعبروا عن سخطهم جراء ذلك.
وبحسب (صحيفة الجريدة) أوضح قوش أن جهاز الأمن والمخابرات كان قد تدخل لحسم أزمة الخبز بولاية الخرطوم، بعمل آلية تضم المطاحن والوكلاء وأصحاب المخابز. وقال: العسكري يستلم الدقيق بأمر تحرك من المطاحن ويقوم بتسليم الدقيق إلى آخر في المخبز والذي بدوره يتابع تصنيع الدقيق إلى خبز وعدم بيعه في السوق الموازي. وأشار إلى أن الأزمة تكمن في أن الفرق بين سعر جوال الدقيق المدعوم والموازي كبير وهذا ما يجعل بعض أصحاب المخابز يبيعون الدقيق المدعوم. وقطع بأن الأزمة قد تم تجاوزها تماماً في المرحلة الأولى، ولكن بعدما سلم الأمن اللجنة لولاية الخرطوم الأزمة عادت من جديد، كاشفاً عن تدخل جهاز الأمن لتسلم حصص الدقيق الخاصة بولاية الخرطوم والولايات الأخرى بالتنسيق مع وزراء المالية بالولايات.
الخرطوم(كوش نيوز)
2 التعليقات
مهند
2018/12/22 at 3:39 م (UTC 2) رابط التعليق
ياخ خاف الله ربك موساد شنو وعبد الواحد شنو
الناس مرقت الشارع لانو روحا مرقت عديل كدا وزهجو كلهم ،،،،
ووسائل التواصل لو انتو ما مع حجبها ،،،، الحجبا منو ؟
سوداني
2018/12/22 at 10:01 م (UTC 2) رابط التعليق
الموساد البنعرفه الكانوا عادمانين وهسي عندهم القصور وعربات V8 والارصدة بالدولار خارج السودان .. يعني هم خربوا الاقتصاد .. حاسبهم في ميدان عام .. دي شغلتك لانه ما ممكن لمدير الامن التنظير في امور الاقتصاد البحتة .. لانه ذلك يدل على ان الفيكم كملت