الرئيس أمام حشد نسوي: (خايف يجي يوم نطالب بحقوق الرجال)

أعلن رئيس الجمهورية المشير عمر البشير عدم ممناعته في تقلد المرأة مناصب عليا في البلاد حال استحقاقها لها أسوة بما حدث في إثيوبيا، وقال: (ما عندنا مانع نديها أي منصب)، وأضاف قائلاً: (إثيوبيا تورت علينا كتاحة شديدة) في إشارة إلى منح أغلب المناصب القيادية والعسكرية والأمنية للنساء في إثيوبيا. وقطع البشير خلال مخاطبته المؤتمر العام الحادي عشر لاتحاد المرأة أمس، بأن الوزراء النساء أفضل من الوزراء الرجال، وأكد أن المرأة كان أداؤها متميزاً في كل المواضع، وأردف قائلاً: (لو بنصحح أداء الوزراء مافي واحدة بتجيب اقل من 95%)، مشيراً إلى أنها نالت حقوقها في مشروعاتها الاقتصادية والسياسية، وقال: (خايف يجي يوم نطالب فيه بحقوق الرجال)، وباهى الرئيس بالمرأة لجهة تحملها عبء أخطاء الرجال، جازماً بأنها لم تتسبب في النزاعات المسلحة ولم تحمل بندقية، بل أنها صبرت وتحملت كل ذلك. وجدد الرئيس الدعوة لحاملي السلاح بإحكام صوت العقل لأن الحرب كارثة، وفند اتهامات للحكومة بتشجيع التمرد، وأضاف قائلاً: (ما بنشجع التمرد)، لافتاً إلى أن الحكومة تسعى بالتفاوض للحلول الأقل تكلفة لأن البندقية رعب وتشريد، وتابع قائلاً: (في أي مكان نادونا للسلام مشينا).
ومن جانبها دعت الأمين العام لاتحاد المرأة مريم جسور الحكومة إلى مواصلة قراراتها وإجراءاتها لتخفيض الإنفاق الحكومي لتشمل المجالس التشريعية ودمج الشركات الحكومية والمحليات.
بقية وزير دولة بالمالية
وقال وزير الدولة في المالية مسلم أحمد في تنوير لقطاع الطلاب أمس، إن الاستثناء من الترشيد في الإنفاق يشمل الدورة المدرسية والجامعات والصرف على صناديق السلام، وشدد على أن أي مظهر احتفالي للحكومة ممنوع، وتوقع مسلم حدوث انفراج في الأوضاع الاقتصادية مطلع العام المقبل، وقلل من حجم الأموال المخزنة في المنازل، وقال إنها لن تؤثر على الاقتصاد ويمكن إعادتها بالسياسات، واعتبر تخزينها حرام شرعاً، وحمل مسلم البنك المركزي مسؤولية توفير السيولة (الكاش) للمواطنين، وقال ليس لدينا أي اتجاه لزيادة الدولار الجمركي، وقال الطريقة التي ندير بها الموارد لا تقودنا الى الأمام واعتبر النظام الحالي يفتقد الى العدالة، وقال إن أول قرار كان إعداد منهج لادارة الموارد،ووصف مسلم إدارتهم للاقتصاد بخطة (4_4_2)، مقراً بوجود ضعف في الجانب الإداري في موارد السودان،وكشف عن إلزام كل الوزارات بأهداف محددة بأن يكون الصرف وفق مشروع محدد.
صحيفة الانتباهه.
1 التعليقات
sami21
2018/12/22 at 5:55 م (UTC 2) رابط التعليق
كذاب يا شروم الكبير