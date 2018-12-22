وزير العدل يعلن تشكيل مفوضية مكافحة الفساد قريباً

قال إن وزارته تعمل على مراجعة التشريعات والقوانين
توقع وزير العدل مولانا د. محمد أحمد سالم تشكيل مفوضية الفساد قريباً، مؤكداً أن وزارة العدل والمؤسسات العدلية الأخرى تمثل فصيل متقدم في مكافحة الفساد عبر مراجعة القوانين.
وقال وزير في تصريح لـ(smc) إن مكافحة الفساد سياسة معلنة من الدولة وردت في عملية الإصلاح وفي جميع الخطط كما أنها واحدة من أهداف الميزانية، مشيراً إلى وجود قانون خاص بمفوضية مكافحة الفساد تم أجازته قبل مدة، مبيناً أن وزارة العدل تعمل على مراجعة التشريعات والقوانين في هذا الإتجاه وترتب لإقامة العديد من ورش العمل والندوات للتأكد من مواكبتها وزاد قائلاً: لايمكن تحقيق إي إنجازات إذا كان هناك فساد .
وأكد وزير العدل تأييدهم لخط الدولة في مكافحة الفساد، مشيراً إلى توقيع السودان للإتفاقية الأفريقية والإتفاقية الدولية لمكافحة الفساد.
الخرطوم (smc)
2 التعليقات
مهند
2018/12/22 at 7:42 م (UTC 2) رابط التعليق
وينك يا جبرا
سودانى مغبووووون
2018/12/22 at 7:55 م (UTC 2) رابط التعليق
ياخى كرهتونا الله يقلعكم عاجل غير اجل واولهم انته ياديك تور الغفله …
قانون الثراء المشبوه “من أين لك هذا؟”
محكمة جرائم الفساد ومخالفات المال العام
إتفاقيات الامم المتحدة لمكافحة الفساد
نيابة فساد
منظمة شفافية وفساد
واخيرا وليس اخرا ( مفوضية فساد )
والتحت ده استعراض لجهودكم الجباره ضد الفساد خلال 2018 بس :
02/04/2018 – اتهم الرئيس السوداني عمر البشير الاثنين “شبكات فساد” بالسعي إلى تخريب اقتصاد البلاد وسرقة اموال الشعب، معلنا “حربا” على هذا الفساد لإنقاذ الاقتصاد الذي يعاني……
27/04/2018 – في نقلة نوعية لمحاربة الفساد، افتتح رئيس القضاء بروفيسور حيدر أحمد … وأنه سينقل مكتبه فورًا لنيابة الثراء الحرام، وذلك من أجل المتابعة اليومية.
أكدت إدارة الثراء الحرام والمشبوه التابعة لوزارة العدل أن العام الحالي مميز لإقرارت الذمة لدى الدستوريين وشاغلي المناصب الدستورية وقادة العمل العام، بالإضافة إلى كبار …..
09/06/2018 – كما اشار الي مصادقه السودان علي إتفاقيات الامم المتحدة لمكافحة الفساد وإنضمامه الي إتفاقية تأسيس الأكاديمية الدولية لمكافحه الفساد ومصادقته علي …..
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الله يسلط عليكم .. فساد صحتكم .. ومالكم .. وعملكم اصلا فاسد مايحتاج … ذى ما مرضتونا الله يمرضكم .. وينتقم منكم الجبار المنتقم فى الدنيا قبل الاخره …