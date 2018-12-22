قطر تعلن وقوفها مع السودان لتجاوز الأزمة

أعلن أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وقوف بلاده مع السودان وجاهزيتها لتقديم كل ما هو مطلوب لمساعدة السودان على تجاوز هذه المحنة، مؤكداً حرصه على استقرار السودان وأمنه.
وتلقى رئيس الجمهورية، المشير عمر البشير، يوم السبت، اتصالاً هاتفياً من أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، للاطمئنان على الأوضاع في البلاد.
من جهته، شكر الرئيس البشير الأمير القطري على اتصاله واهتمامه بما يجري في السودان، وحرصه على استقرار السودان، وطمأن البشير الشيخ تميم على هدوء الأوضاع في البلاد، وسعي القيادة وحكومة الوفاق الوطني إلى معالجة أسباب الأزمة.
شبكة الشروق
4 التعليقات
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ابو عبدالله
2018/12/22 at 6:35 م (UTC 2) رابط التعليق
يا قطر خلاص شرقت شرقت كل المدن مرقت انتظرونا يومين تلاتة تتوج السودان بحكومة وطنية حينها يمكنكم الوقوف معنا ان ارتم
alkarazy
2018/12/22 at 6:41 م (UTC 2) رابط التعليق
اسحب قواتك من اليمن.وجرك للمحور المضاد!!!!ياعمي علمن الدوله واذهب الى الغرب العرب بالجرب اسمع كلامي وماتخاف…والكيزان يمشو يتحالفو مع حزب الامه سراويلهم واحده سامع يابشه!!بالاتفاق مع الكيزان لكي يحافظو على مكاسبهم مقابل فك الدوله من قبضتهم رضيت اهلا وسهلا!! اكان مارضييو الكيزان اعمل عليهم انقلاب اسمع الكلام والا هديييييك المقابر على قفى من يشيل
نقاااي
2018/12/22 at 6:49 م (UTC 2) رابط التعليق
`لعبة ذكاء قطرية
طبعا قطر عندما تظهر في الصورة على طول سوف يلعب ( الامارات والسعودية ومصر والبحرين ) مربع التكتلات الصهيونية بالالتفاق حول المظاهرات وسقوط الحكومة
وهذا ما تريده قطر سقوط هذه الحكومة التي لا تعرف اعدائها من اصدقائها
وبضربة ذكاء تستعمل قطر اعدائها في اسقاط هذه الحكومة الفاسده وتكون كسبت اثنين تدخل اعدائها لاسقاط ما تريد اسقاطه
وفرح باسقاط هذا النظام المتهالك واهلك الشعب
sami21
2018/12/22 at 6:56 م (UTC 2) رابط التعليق
ارهابي بيطمئن علي ارهابي
قتلة ياخرفان ياشواذ