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سياسية

2018/12/22

2018/12/22


البشير يتلقى اتصالا هاتفيا من أمير قطر



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تلقى رئيس الجمهورية المشير عمر حسن أحمد البشير اليوم اتصالا هاتفيا من الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر للاطمئنان على الأوضاع في البلاد.

وأعلن الشيخ تميم خلال الاتصال وقوف بلاده مع السودان وجاهزيتها لتقديم كل ما هو مطلوب لمساعدة السودان على تجاوز هذه المحنة، مؤكدا حرصه على استقرار السودان وأمنه. ومن جهته شكر رئيس الجمهورية أمير دولة قطر على اتصاله واهتمامه بما يجري في السودان وحرصه على استقرار السودان. وطمأن رئيس الجمهورية الشيخ تميم على هدوء الأوضاع في البلاد وسعي القيادة وحكومة الوفاق الوطني لمعالجة أسباب الأزمة .

سونا.

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1 التعليقات

      1. 1
        الكابتن

        2018/12/22 at 10:23 م (UTC 2) رابط التعليق

        هووووي يا ود حمد خلي الناس ديل إقعوا ما تقيف معاهم انحنا كسودانيين عاوزنهم ارحلو عشان نشوف غيرهم يصلح البلد بعد الفساد والاستبداد العاثوه فيها.

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