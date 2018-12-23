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سياسية

2018/12/23

2018/12/23


البشير وثلاثة من أشقائه يستغلون عربة يقودها عبدالرحيم



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أدى رئيس الجمهورية المشير عمر البشير صلاة الجمعة أمس الأول بمسجد النور.. البشير شهد عقد قران ست زيجات، وكان وكيلاً عن أربعة عروسات وعريسين .

إحدى الزيجات كانت لخطيب وخطيبة من فلسطين، وكان البشير وكيلاً عن العروسة.. البشير كان برفقته رئيس المجلس القومي للاستثمار عبدالرحيم حسين .

البشير وبحسب صحيفة آخر لحظة غادر المسجد برفقة ثلاثة من أشقائه استغلوا جميعاً عربة يقودها عبدالرحيم .

الخرطوم (كوش نيوز)

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