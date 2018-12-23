البشير وثلاثة من أشقائه يستغلون عربة يقودها عبدالرحيم

أدى رئيس الجمهورية المشير عمر البشير صلاة الجمعة أمس الأول بمسجد النور.. البشير شهد عقد قران ست زيجات، وكان وكيلاً عن أربعة عروسات وعريسين .
إحدى الزيجات كانت لخطيب وخطيبة من فلسطين، وكان البشير وكيلاً عن العروسة.. البشير كان برفقته رئيس المجلس القومي للاستثمار عبدالرحيم حسين .
البشير وبحسب صحيفة آخر لحظة غادر المسجد برفقة ثلاثة من أشقائه استغلوا جميعاً عربة يقودها عبدالرحيم .
الخرطوم (كوش نيوز)
3 التعليقات
سودانى مغبووووون
2018/12/23 at 10:32 ص (UTC 2) رابط التعليق
بشه ده خلى الرئاسة وبقى شغال ماذون ولا الحاصل شنو !!!!!
زول ساي
2018/12/23 at 11:13 ص (UTC 2) رابط التعليق
اللمبى سواق العائلة
صديق حسين
2018/12/23 at 11:17 ص (UTC 2) رابط التعليق
الله يحشركم في نار جهنم مع بعض