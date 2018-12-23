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سياسية

2018/12/23

2018/12/23


السلطات تعتقل “فاروق أبو عيسى” و”13″ من قيادات المعارضة والوطني يحذر من بث الشائعات



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اعتقلت السلطات الأمنية أمس (السبت) حسب صحيفة سودان تربيون، قيادات في تحالف (قوى الإجماع الوطني) وناشطين أثناء اجتماع عقد بدار حزب البعث بمدينة أم درمان.

وعلمت الصحيفة، أن من بين المعتقلين رئيس تحالف قوى الإجماع “فاروق أبو عيسى” والقيادي في حزب البعث “وجدي صالح”، علاوة على “ساطع أحمد الحاج” القيادي بالحزب الناصري وطارق عبد المجيد، أماني إدريس، عبد المنعم محمد الأمين، منيرة سيد، هيثم تاج السر، ربيع بكري، عبد الله الهادي، حنان محمد طارق، أبو القاسم بابكر وفيصل الرشيد”.

الخرطوم (كوش نيوز)

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