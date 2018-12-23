قال مساعد رئيس الجمهورية، نائب رئيس المؤتمر الوطني د. فيصل حسن إبراهيم، إنهم يعرفون الذين تسببوا في الاحتجاجات باحزابهم وجهاتهم، وأكد أنه تم القبض على الكثير منهم بينهم كوادر معروفة ومشهورة .
وكشف فيصل في لقاء تنويري مع القوى السياسية أمس عن ضبط عضو مجلس تشريعي يمثل خلية ضمن المشاركين في الإحتجاجات، بجانب وجود شخصين اتضح أنهما قوات نظامية في (الجيش) كانا يرتديان زياً ملكياً شوهدوا وسط المتظاهرين، وقال بكل أسف بعض نواب البرلمان القومي حرضوا على المظاهرات غير السلمية .
وأكد وبحسب صحيفة آخر لحظة انهم بلغوا البرلمان حتى يتخذ إجراءات ضد عضويته، وأكد فيصل أن استهداف الحزب بحرق مقاره وعرباته لا يؤثر عليهم ولا على عضويتهم، نافياً إشاعة أن النائب الأول للرئيس طريح الفراش في المستشفى، وأخرى أن الرئيس البشير تم ضربه من قبل حرسه، قائلاً: (هذه هي أمانيهم) .
الخرطوم (كوش نيوز)
2 التعليقات
مدحت الهادي
2018/12/23 at 10:05 ص (UTC 2) رابط التعليق
الحكومة تكشف عن مشاركة برلمانيين ونظاميين في الاحتجاجات ………….(((( طيب وبعدين))))
هذا دليل على ما وصلت إليه حالة البلاد !!!!!
ألا يكفي هذا يا سعادة مساعد رئيس الجمهورية ؟؟؟
ألا يكفى الحاصل بأن تقدم الحكومة إستقالتها وتذهب ……؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
لا حول ولا قوة إلا بالله … الله أكبر عليكم الله أكبر عليكم الله أكبر عليكم ولا نامت أعين الجبناء الخونة ……….
كيمو
2018/12/23 at 10:57 ص (UTC 2) رابط التعليق
يا غبي دا دليل ان بعض الذين اتو للحوار
ليس لهم شرف الكلمة