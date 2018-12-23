اسعار صرف الدولار والعملات مقابل الجنيه في السودان

مؤشر النيلين لأسعار صرف العملات الأجنبية في ( السوق الحرة، السوق الموازي) مقابل الجنيه السوداني بالخرطوم يوم الأحد 23 ديسمبر 2018م .
مؤشر النيلين لأسعار السوق (السوق الحرة، السوق السوداء ):
الدولار الأمريكي : 60.00جنيه
الريال السعودي : 16.00جنيه
مؤشر النيلين لأسعار صرف العملات
اليورو : 67.80جنيه
الدرهم الإماراتي : 16.43جنيه
مؤشر النيلين لأسعار صرف العملات
الريال القطري : 16.47 جنيه
الجنيه الإسترليني : 75.60جنيه
الجنيه المصري : 3.36جنيه
ملاحظة هامة: الأسعار هي للأغراض المعلوماتية فقط وموقع “النيلين” لا يضمن دقة الأسعار التي قد تختلف عن الأسعار الحقيقة لعوامل أخرى لا يمكن وضعها في الاعتبار ، عليه ننصح قبل القيام بأي عملية بيع أو شراء التأكد من الأسعار من مصادر أخرى.
ملحوظة: الأسعار أعلاه للتعامل النقدي (الكاش) في الخرطوم
1 التعليقات
كندورة
2018/12/24 at 4:51 ص (UTC 2) رابط التعليق
يا وهميين بداية السنة صناعة الازمات دي تعلن الدولار بي تلاتة جنيه
تسعروا كدا
اصلا جايطة جايطة وما منكم رجا
والتجار ديل تمسكوا واحد بس وشنق في ميدان عام
بقية الجرابيع كلها بتطلع
الوديعة القطرية + كم مليار من الدهب والمهربة برة البلاد تظبطوا بيها الشغل
واهم حاجة السلع الاساسية اسعارها تنزل وتوفروا المواصلات وتحاربوا الجشع في كل مكان
حقنا للدماء وعملية الاصلاح يجب ان تكون حقيقية
خلاص كفاية اللهطتو زمان
السنة الجاية دي اشتغلوا بضمير وكل حاجة تكون موجهة نحو التنمية الحقيقية
سنة واحدة بس وننتعش اقتصاديا وما تنتظروا حاجة من زول
الازمة دي وضحت تماما منو العدو ومنو الصديق وافتكر بعد كدا مافي اي داعي نضحي بجندي واحد لناس ما بتستاهل وتستحق
عندهم البترول اكتر من الموية وفي عز الازمات مافي زول عبرنا
عندهم المليارات زي الرز ومافي زول فيهم فكر مجرد تفكير بوديعة حتى
ناس ما لقينا منهم الا التخدير والزول طيب والزول شنو ما عارف
الزول عارفكم وهميين يا جرب لكن البقنع الوهميين حقننا ديل شنو